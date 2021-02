Deuxième tournoi de la saison et deuxième demi-finale pour Jérémy Chardy ! Comme à Antalya (Turquie), le Palois s'est qualifié pour le dernier carré du Marray River Open à Melbourne, même s'il a bénéficié d'un coup de pouce du destin cette fois-ci, car Stan Wawrinka a déclaré forfait. Le Suisse de bientôt 36 ans, qui a contracté le coronavirus en décembre et a perdu tout le travail physique qu'il avait effectué pendant l'intersaison, n'a pas souhaité jouer un deuxième match le même jour, lui qui avait déjà passé 2h26 sur le court (lors d'une rencontre interrompue par la pluie) pour éliminer Alex Bolt en quarts de finale. Jérémy Chardy, qui retrouvera le Top 60 ce lundi, défiera en demi-finale Dan Evans. Le Britannique, tête de série n°8, a créé une petite surprise en éliminant la tête de série n°4, Borna Coric : 7-5, 7-6 en 2h00. Auteur de 14 aces, il a réussi à sauver les trois balles de break que s'est procuré le Croate, et s'est finalement imposé en breakant à 5-5 dans le premier set, en sauvant une balle de set à 5-4 dans le deuxième, et en remportant le tie-break 7-1.

Moutet s'offre Dimitrov !

Tête de série n°3, Felix Auger-Aliassime sera également au rendez-vous des demi-finales, après avoir bénéficié de l'abandon de Jiri Vesely. Le Tchèque a jeté l'éponge alors qu'il venait de perdre le premier set 7-3 au tie-break, après avoir notamment encaissé dix aces du Canadien. Le 21 eme joueur mondial défiera Corentin Moutet. Le joueur français, 80eme mondial, a en effet réussi un petit exploit en se défaisant de Grigor Dimitrov, 19eme. Il s'est imposé 7-5, 6-2 en 1h23, et remporte donc sa deuxième confrontation face au Bulgare, qu'il avait déjà éliminé en cinq sets à Wimbledon 2019. Moutet a pourtant mal débuté le match en se retrouvant mené 4-1, mais il s'est réveillé et a égalisé à 5-5, avant de breaker dans la foulée et empocher la première manche. Dans la deuxième, il a breaké d'entrée et à 3-1 pour décrocher sa deuxième victoire sur un Top 20, après celle contre Stan Wawrinka à Doha en 2020. Il devrait remonter à la 71eme place mondiale lundi, à deux rangs du meilleur classement de sa carrière.



MELBOURNE - MURRAY RIVER OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 264 284€)

Première édition



Demi-finales

Chardy (FRA) - Evans (GBR, n°8)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Moutet (FRA)



Quarts de finale

Chardy (FRA) bat Wawrinka (SUI, n°1) : forfait

Evans (GBR, n°8) bat Coric (CRO, n°4) : 7-5, 7-6 (1)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Vesely (RTC) : 7-6 (3) abandon

Moutet (FRA) bat Dimitrov (BUL, n°2) : 7-5, 6-2



Huitièmes de finale

Wawrinka (SUI, n°1) bat Bolt (AUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (5)

Chardy (FRA) bat Fritz (USA, n°6) : 6-2, 6-4

Coric (CRO, n°4) bat Kyrgios (AUS, n°13) : 6-3, 6-4

Evans (GBR, n°8) bat Giron (USA) : 6-4, 7-6 (4)



Vesely (RTC) bat Berankis (LIT) : 6-4, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Gerasimov (BIE) : 3-6, 6-3, 7-6 (5)

Moutet (FRA) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (4), 6-4

Dimitrov (BUL, n°2) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-7 (5), 6-3



2eme tour

Wawrinka (SUI, n°1) bat Kukushkin (KAZ) : 4-6, 6-3, 6-1

Bolt (AUS) bat McDonald (USA) : 6-4, 6-7 (7), 7-5

Chardy (FRA) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-4

Fritz (USA, n°6) bat Coria (ARG) : 6-2, 6-1



Coric (CRO, n°4) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-5, 6-4

Kyrgios (AUS, n°13) bat Bourchier (AUS, LL) : 6-2, 7-6 (7)

Giron (USA) bat Mannarino (FRA, n°10) : 6-3, 6-4

Evans (GBR, n°8) bat Sousa (POR) : 6-3, 7-5



Vesely (RTC) bat Ruud (NOR, n°5) : 5-7, 7-6 (4), 6-3

Berankis (LIT) bat Kubler (AUS, WC) : 7-6 (2), 7-5

Gerasimov (BIE) bat Fucsovics (HUN, n°16) : 6-3, 1-6, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Sugita (JAP) : 6-3, 6-1



Duckworth (AUS) bat Humbert (FRA, n°7) : 7-6 (6), 6-4

Moutet (FRA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°12) : 6-4, 6-4

Popyrin (AUS) bat Paul (USA, n°15) : 6-4, 6-3

Dimitrov (BUL, n°2) bat Harris (AUS, WC) : 6-3, 6-3



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Kukushkin (KAZ) bat Londero (ARG) : 4-6, 7-5, 6-2

Bolt (AUS) bat Kokkinakis (AUS) : 2-6, 6-4, 6-3

McDonald (USA) bat Gasquet (FRA, n°14) : 7-6 (2), 7-5



Chardy (FRA) bat Cilic (CRO, n°11) : 2-6, 6-3, 7-6 (8)

Simon (FRA) bat E.Ymer (SUE) : 6-4, 6-4

Coria (ARG) bat Albot (MDA) : 7-6 (3), 6-4

Fritz (USA, n°6) - Bye



Coric (CRO, n°4) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Troicki (SER) : 6-3, 6-4

Bourchier (AUS, LL) bat Polmans (AUS) : 6-4, 6-4

Kyrgios (AUS, n°13) bat Muller (FRA) : 3-6, 6-4, 7-6 (4)



Mannarino (FRA, n°10) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2

Giron (USA) bat Mmoh (USA) : 6-1, 7-5

Sousa (POR) bat Tu (AUS) : 6-4, 7-6 (5)

Evans (GBR, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°5) - Bye

Vesely (RTC) bat Ferreira Silva (POR) : 6-4, 6-4

Berankis (LIT) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-2

Kubler (AUS, WC) bat Sonego (ITA, n°9) : 3-6, 6-3, 6-4



Fucsovics (HUN, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (8), 6-3

Gerasimov (BIE) bat Harris (AFS) : 6-3, 7-5

Sugita (JAP) bat Halys (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Humbert (FRA, n°7) - Bye

Duckworth (AUS) bat Machac (RTC) : 6-3, 6-4

Moutet (FRA) bat Tiafoe (USA) : 3-6, 6-4, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°12) bat Mott (AUS, WC) : 6-2, 6-4



Paul (USA, n°15) bat Norrie (GBR) : 4-6, 7-6 (2), 6-3

Popyrin (AUS) bat Gojo (CRO) : 6-7 (8), 7-6 (2), 7-6 (7)

Harris (AUS, WC) bat Daniel (JAP) : 5-7, 6-4, 7-5

Dimitrov (BUL, n°2) - Bye