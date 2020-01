ATP : Murray forfait à Montpellier et Rotterdam

Pas de chance pour les Montpelliérains fans de tennis. Ils ne verront pas Andy Murray à l’Open Sud de France début février. Le tennisman écossais (32 ans, 127eme), déjà forfait pour l’Open d’Australie en raison d’une blessure au pelvis (au niveau du bassin), devait faire son retour à l’occasion du tournoi héraultais, mais il a décidé d’y renoncer, tout comme au tournoi de Rotterdam la semaine suivante. « Je ne veux pas me précipiter ou mettre un calendrier sur ma récupération. Je vais écouter mon corps et prendre du recul pour revenir à la compétition quand le moment sera venu. La blessure au niveau de l’os prend plus de temps à guérir que ce que je pensais au départ, donc je ne jouerai pas à Montpellier et à Rotterdam en février », a-t-il déclaré à la BBC. Il faudra donc peut-être attendre Marseille ou Delray Beach, la semaine du 17 février, pour le revoir sur les courts. Andy Murray n’a plus joué en compétition depuis sa victoire sur le Néerlandais Tallon Griekspoor lors de la phase finale de la Coupe Davis à Madrid en novembre.