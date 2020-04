ATP : Murray appelle à la patience avant la reprise des compétitions

Depuis la mi-mars, les circuits ATP et WTA sont à l’arrêt forcé et cela va se prolonger, au moins, jusqu’à la mi-juillet en raison de l’annulation de Wimbledon. Interrogé ce mardi à la suite de sa victoire sur Rafael Nadal dans le cadre du Madrid Open Virtual Pro, Andy Murray est revenu sur un potentiel retour à la compétition plus tard dans l’année. Mais, selon le Britannique, la prudence devra être de mise tant que la crise sanitaire ne sera pas terminée pour de bon. « Je suis convaincu que tous les joueurs de tennis veulent reprendre la compétition et jouer dès que ça sera possible. Mais, à l’heure actuelle, ce n’est pas ce qu’il y a de plus important, assure le double vainqueur de Wimbledon. Nous devons d’abord retrouver une vie normale, pouvoir sortir, voir nos amis, aller au restaurant et retrouver nos libertés habituelles. Ensuite, on peut l’espérer, on va pouvoir autoriser les voyages et le sport pourra alors revenir lui-aussi à la normale. Mais, en ce qui me concerne, je ne pense pas que ça arrivera prochainement. »

Murray : « Concentrons-nous sur un retour à la vie normale »

Andy Murray a matraqué son message, assurant que tant que le coronavirus sera en circulation dans bon nombre de pays, il ne sera pas possible de relancer des sports tels le tennis. « La première chose à faire, c’est trouver une manière de stopper la propagation du virus et, une fois que cela aura été fait, alors nous pourrons toujours plus reprendre nos activités normales. Mais ce n’est pas parce que c’est difficile de ne pas avoir du sport que nous devons accélérer les choses, ajoute l’ancien numéro 1 mondial. Concentrons-nous sur un retour à la vie normale puis, espérons-le, tous les pays pourront se débarrasser du virus. Essayons de revenir à la normale puis, ensuite, nous pourrons penser à pratiquer à nouveau du sport. » Un message que l’ATP et la WTA devraient sans nul doute écouter avant de prendre une décision quant à la reprise des compétitions.