ATP - Munich : Van de Zandschulp abandonne, Rune remporte son premier titre

MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Gaston (FRA)

1er tour

Première finale et premier titre ATP pour Holger Rune ! Le Danois, 70eme joueur mondial, a soulevé le trophée à Munich au terme d’une rencontre qui n’a pas apporté le spectacle attendu. Botic van de Zandschulp a démarré cette finale tambour battant, prenant le service d’Holger Rune dès le deuxième jeu. Toutefois, le Danois a immédiatement répondu avec un jeu blanc pour réduire l’écart. Il en fallait toutefois plus pour faire sortir du match le 40eme joueur mondial. En effet, Botic van de Zandchulp a une nouvelle fois breaké Holger Rune pour mener quatre jeux à un. C’est alors que le natif de Wageningen a commencé à perdre pied. Après avoir vu le Danois reprendre son break de retard et servir pour égaliser à quatre jeux partout, il a fait appel au service médical du tournoi, se plaignant de douleurs à la poitrine. A l’issue d’une interruption pendant laquelle il a pu s’entretenir avec le médecin hors du court, Botic van de Zandschulp ne semblait plus en mesure de poursuivre la rencontre. Après avoir fait illusion pendant quatre points, il est allé saluer l’arbitre et son adversaire, contraint de jeter l’éponge (3-4 en 47 minutes). Avec ce premier titre à seulement 19 ans, Holger Rune va faire son entrée dans les 50 premiers quand Botic van de Zandschulp sera aux portes du Top 30.bat Van de Zandschulp (PBS, n°8) : 3-4 abandonbat Otte (ALL) : 6-4, 6-4bat Kecmanovic (SER, n°7) : 2-6, 7-6(4), 6-4bat Ruusuvuori (FIN) : 6-0, 6-2bat Tabilo (CHI, LL) : 6-1, 7-6 (1)bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-6 (5), 6-2bat Ruud (NOR, n°2) : 7-5, 6-1bat Zverev (ALL, n°1) : 6-3, 6-2bat Cressy (USA) : 6-3, 6-3bat Opelka (USA, n°3) : 7-6 (4), 6-2bat: 6-2, 2-6, 4-1 abandonbat Altmaier (ALL) : 6-2, 6-4bat Ivashka (BIE) : 3-6, 6-2, 6-4bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 6-3bat Molcan (SLQ) : 3-6, 6-4, 6-4- Byebat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5- Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4- Byebat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-4bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3- Byebat Nakashima (USA) : 7-6 (3), 6-3bat Millman (AUS) : 4-6, 6-2, 6-2bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)- Bye