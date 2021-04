Quatrième défaite de suite pour Dusan Lajovic ! Battu en seizièmes de finale à Miami, puis dès son entrée en lice à Monte-Carlo et Belgrade, le Serbe, 37eme joueur mondial, a encore perdu d'entrée, à Munich, et reste donc fanny sur terre battue cette année. Tête de série n°6 du tournoi allemand, il s'est incliné 6-4, 6-4 en 1h27 contre l'Américain Mackenzie McDonald. Auteur de 3 aces et 66% de premières balles, le 127eme joueur mondial, issu des qualifications, a sauvé les deux balles de break que s'est procuré le Serbe, à 5-3 dans le premier set, et s'est imposé en breakant à 1-1 dans la première manche et à 4-4 dans la deuxième. Il défiera le Biélorusse Ilya Ivashka, qui a lui aussi franchi les qualifications, au tour suivant.

Struff et Basilashvili tiennent leur rang

En revanche, tout va bien pour la tête de série n°7, Jan-Lennard Struff, qui s'est défait en deux sets du lucky-loser slovaque Andrej Martin : 6-4, 6-3 en 1h16. Malgré un service irrégulier (6 aces, 6 doubles-fautes), le joueur allemand a réussi à remporter le premier set en breakant à 3-2, puis à 5-4 après que Martin avait égalisé à 4-4. Dans la deuxième manche, il a pris le service adverse d'entrée et est parvenu à conserver son avantage. Struff sera opposé à un compatriote en huitièmes de finale : Dominik Koepfer ou Philipp Kohlschreiber. Qualification en deux sets également pour la tête de série n°5, Nikoloz Basilashvili, vainqueur sur le score de 6-2, 6-3 en 1h20 de Thiago Monteiro. Le Géorgien a pris une éclatante revanche sur le Brésilien, qui l'avait battu en trois sets lors du dernier Roland-Garros. Breaké d'entrée de match, Basilashvili a ensuite pris trois fois le service adverse pour empocher la première manche, puis il a mené 4-2 dans la deuxième, s'est fait débreaker par Monteiro (4-3) puis lui a de nouveau pris son service, sur un jeu blanc, avant de l'emporter quelques minutes plus tard. Il affrontera pour une place en quarts Daniel Galan ou Sebastian Korda.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Cristian Garin (CHI)



Premier tour

A.Zverev (ALL, n°1) – Bye

Berankis (LIT, LL) bat Marterer (ALL, WC) : 7-6 (10), 6-3

Ivashka (BIE, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-1, 6-2

McDonald (USA, Q) bat Lajovic (SER, n°6) : 6-4, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) – Bye

Daniel (JAP, SE) – Hanfmann (ALL, WC)

Koepfer (ALL) – Kohlschreiber (ALL, WC)

Struff (ALL, n°7) bat Martin (SLQ, LL) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°5) bat Montero (BRE) : 6-2, 6-3

Galan (COL, Q) – Korda (USA)

Coria (ARG) bat Stebe (ALL, Q) : 6-3, 3-6, 6-2

Gombos (SLQ, LL) - Bye



Millman (AUS, n°8) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Pella (ARG) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 2-0 abandon

Cuevas (URU) bat Sandgren (USA) : 7-6 (4), 0-6, 6-1

Ruud (NOR, n°2) - Bye