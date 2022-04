ATP - Munich : Ruud lâche un set mais rejoint les quarts de finale

Il a dû s'employer. Finalement, ce jeudi, le Norvégien Casper Ruud, 7eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Munich en Allemagne, sur terre battue, après sa victoire contre le Slovaque Alex Molcan, 46eme joueur mondial, en trois manches (3-6, 6-4, 6-4) et 2h17 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, le Norvégien a perdu ses deux premiers services, pour ensuite être assez rapidement mené 4-0. Malgré un sursaut d'orgueil et un break effacé à 5-2, alors que le Slovaque, avait pourtant obtenu une première balle de set, Casper Ruud a fini par céder un troisième et dernier service, synonyme également de perte de la première manche (6-3). Dans la deuxième manche, Alex Molcan s'est retrouvé breaké d'entrée, malgré une première balle sauvée. Le moins bien classé des deux s'est employé pour éviter de perdre un nouveau service, avec une balle sauvée à 1-3, puis deux autres à 2-4. Malgré une possibilité d'égaliser, à 3-4, le 46eme joueur mondial a ensuite été rejoint à une manche partout, sur un ultime jeu blanc (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le mieux classé des deux a sauvé une balle de break d'entrée, puis deux autres à 2-3. A 3-3, le 7eme joueur mondial s'est, à son tour, procuré deux balles de break, avant une troisième dans la foulée, pour arriver à ses fins sur la quatrième et dernière, et conclure ensuite dans la foulée (6-4). En quarts de finale, il affrontera le Néerlandais Botic Van De Zandschulp, 40eme joueur mondial et tête de série n°8, qui a sorti le Biélorusse Egor Gerasimov, 150eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux sets (6-2, 6-3) et 1h09 de jeu.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



Huitièmes de finale

Rune (DAN, WC) bat Zverev (ALL, n°1) : 6-3, 6-2

Ruusuvuori (FIN) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-3

Opelka (USA, n°3) - Otte (ALL)

Gaston (FRA) - Tabilo (CHI, LL)



Kecmanovic (SER, n°7) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 6-4

Basilashvili (GEO, n°4) bat Ivashka (BIE) : 3-6, 6-2, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Molcan (SLQ) : 3-6, 6-4, 6-4



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) bat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2

Gaston (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5

Tabilo (CHI, LL) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-4



Kecmanovic (SER, n°7) bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3

Altmaier (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Nakashima (USA) : 7-6 (3), 6-3

Gerasimov (BIE, Q) bat Millman (AUS) : 4-6, 6-2, 6-2

Molcan (SLQ) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)

Ruud (NOR, n°2) - Bye