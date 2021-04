ATP - Munich : Millman au rendez-vous

Battu au deuxième tour à Cagliari, Monte-Carlo et Belgrade pour ses trois premiers tournois sur terre battue de la saison, John Millman verra encore le deuxième tour cette semaine à Munich. Le 40eme mondial, tête de série n°8 en Bavière, a souffert mais a fini par disposer de son compatriote australien Alexei Popyrin (77eme) pour son entrée en lice : 7-6, 3-6, 7-5 en 2h56. Les deux joueurs ont été à la peine au service, avec 15 balles de break à défendre pour Millman (13 sauvées) et 16 pour Popyrin (14 sauvées). Finalement, le 40eme mondial a remporté le premier set 7-3 au tie-break, après une manche sans break, puis a perdu le deuxième en perdant son service d'entrée. Dans le troisième, Millman a servi pour le match à 5-3, puis Popyrin a débreaké pour revenir à 5-4 et a sauvé deux balles de match à ce moment-là. Mais à 6-5, Millman a fini par breaker de nouveau et s'imposer sur sa quatrième balle de match. Prochain adversaire : Guido Pella ou Egor Gerasimov.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Cristian Garin (CHI)



Premier tour

A.Zverev (ALL, n°1) – Bye

Berankis (LIT, LL) – Marterer (ALL, WC)

Ivashka (BIE, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-1, 6-2

McDonald (USA, Q) – Lajovic (SER, n°6)



Krajinovic (SER, n°4) – Bye

Daniel (JAP, SE) – Hanfmann (ALL, WC)

Koepfer (ALL) – Kohlschreiber (ALL, WC)

Martin (SLQ, LL) – Struff (ALL, n°7)



Basilashvili (GEO, n°5) – Montero (BRE)

Galan (COL, Q) – Korda (USA)

Stebe (ALL, Q) – Coria (ARG)

Gombos (SLQ, LL) - Bye



Millman (AUS, n°8) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Pella (ARG) – Gerasimov (BIE)

Cuevas (URU) – Sandgren (USA)

Ruud (NOR, n°2) - Bye