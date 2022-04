Eliminé par Novak Djokovic en quarts de finale à Belgrade jeudi dernier, Miomir Kecmanovic a pris la direction de Belgrade, où il est tête de série n°7 cette semaine. Et le Serbe n'a pas connu de difficultés pour se hisser au deuxième tour, avec une victoire 6-2, 6-3 en 1h13 sur l'Allemand Max Hans Rehberg (18 ans, 1067eme), invité par les organisateurs. Kecmanovic a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire (à 3-2 dans le premier set) et l'a breaké à 1-1 et 4-2 dans la première manche et à 3-3 et 5-3 dans la deuxième. Il affrontera de nouveau un joueur allemand au tour suivant : Daniel Altmaier (67eme). Tête de série numéro 1 sur ses terres, Alexander Zverev sait désormais quel sera son premier adversaire en Bavière. Profitant d’une invitation délivrée par les organisateurs, Holger Rune s’est qualifié de haute lutte face au qualifié tchèque Jiri Lehecka. Le 70eme mondial a tout d’abord eu besoin d’un jeu décisif pour empocher le premier set après avoir été mené cinq jeux à deux. Un break précoce lui a ensuite permis d’asseoir sa domination pour mettre un terme à la rencontre dès sa première balle de match (7-6, 6-3 en 1h39’). Emil Ruusuvuori a également validé son billet pour les huitièmes de finale avec un succès sur le Japonais Yoshihito Nishioka, issu des qualifications, en deux manches très accrochées (7-6, 7-5 en 2h21’). Une première journée qui a connu une conclusion prématurée en raison de la pluie. Après avoir remporté les deux premiers jeux face à Dan Evans, Maxime Cressy a été stoppé par une averse. Les organisateurs du tournoi ont ensuite annoncé le report à ce mardi de la conclusion de cette rencontre.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6) interrompu à 2-0 (30-15)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) - Topo (SER, Q)

Gaston (FRA) - Giron (USA)

Tabilo (CHI, LL) - Garin (CHI, n°5)



Kecmanovic (SER, n°7) bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3

Altmaier (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1

McDonald (USA) - Ivashka (BIE)

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Nakashima (USA)

Gerasimov (BIE, Q) - Millman (AUS)

Molcan (SLQ) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)

Ruud (NOR, n°2) - Bye