ATP - Munich : Basilashvili et Ruud ont conclu rapidement

MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Huitièmes de finale

Premier tour

Ils ont conclu leur match à quelques secondes d'intervalle. Juste après que Casper Ruud avait éliminé John Millman sur le score de 6-3, 6-4 en quarts de finale du tournoi de Munich, Nikoloz Basilashvili, qui lui aussi avait été interrompu par la pluie vendredi, en a également terminé avec son match contre Norbert Gombos (6-4, 6-4). Tête de série n°2 du tournoi allemand, Ruud (24eme mondial) avait été stoppé à la fin du premier set, et a remporté le deuxième 6-4 ce samedi, en 48 minutes. Le Norvégien, qui avait breaké à 4-3 pour empocher la première manche, a parfaitement réussi son retour sur le court en menant rapidement 3-0.Ce sera contre Basilashvili, qui avait été interrompu à 5-4, service à suivre, vendredi. Le Géorgien, tête de série n°5, a repris le match sans trembler en signant un jeu blanc, puis dans le deuxième set, il a breaké à 2-2, puis a sauvé une balle de débreak à 4-2, avant de l'emporter. Ce sera sa troisième demi-finale de la saison, après Dubai et Cagliari. Basilashvili et Ruud s'affronteront pour la première fois de leur carrière, à partir de 17h00.Ivashka (BIE, Q) - Struff (ALL, n°7)Basilashvili (GEO, n°5) - Ruud (NOR, n°2)bat A.Zverev (ALL, n°1) : 6-7 (5), 7-5, 6-3bat Krajinovic (SER, n°4) : 6-4, 4-6, 7-6 (3)bat Gombos (SLQ, LL) : 6-4, 6-4bat Millman (AUS, n°8) : 6-3, 6-4bat Berankis (LIT, LL) : 6-2, 6-4bat McDonald (USA, Q) : 6-7 (7), 6-1, 6-2bat Hanfmann (ALL, WC) : forfaitbat Koepfer (ALL) : 7-6 (3), 6-7 (0), 6-2bat Galan (COL, Q) : 6-4, 6-2bat Coria (ARG) : 6-4, 6-1bat Pella (ARG) : 4-6, 2-0 abandonbat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2– Byebat Marterer (ALL, WC) : 7-6 (10), 6-3bat Ruusuvuori (FIN) : 6-1, 6-2bat Lajovic (SER, n°6) : 6-4, 6-4– Byebat Daniel (JAP, SE) : 6-2, 3-6, 7-6 (5)bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-4, 6-3bat Martin (SLQ, LL) : 6-4, 6-3bat Montero (BRE) : 6-2, 6-3bat Korda (USA) : 6-1, 7-6 (7)bat Stebe (ALL, Q) : 6-3, 3-6, 6-2- Byebat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 7-5bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 2-0 abandonbat Sandgren (USA) : 7-6 (4), 0-6, 6-1- Bye