ATP : Mouratoglou rejoint l'encadrement de Rune pour la fin de saison

While @Simona_Halep takes time to recover, she encouraged me to seek a new collaboration.

Today, I’m pleased to announce that I’m joining @holgerrune2003’s team.



I’m really excited to start working with Holger. We’ve had a special bond since the day we met, when he was just 13. pic.twitter.com/Iv5IBG2Wko



— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) October 12, 2022

Rune : « Franchir un nouveau cap »

Holger Rune va bénéficier d’un renfort de poids pour la fin de la saison 2022. En effet, l’élève de Lars Christensen va accueillir au sein de son équipe Patrick Mouratoglou, qui a repéré le talent du Danois quand il n’avait que 13 ans, qui l’accueille régulièrement sur les courts de son Académie, basée sur la Côte d’Azur, depuis 2016 et qui le soutient au travers de sa fondation Champ’seed. Une collaboration ponctuelle avec le joueur de 19 ans qui a été rendue possible par le forfait confirmé de Simona Halep pour le reste de la saison, la Roumaine ayant été récemment opérée du nez et ayant donné sa bénédiction. « Je suis vraiment confiant quant à la convalescence de Simona et j’espère la voir bientôt de retour sur le court », a confié Patrick Mouratoglou au sujet de la 9eme joueuse mondiale, qu’il retrouvera au début de l’année 2023, quand cette dernière pourra reprendre la compétition. » Pour Holger Rune, c’est « une opportunité exceptionnelle de travailler en étroite collaboration avec l'un des meilleurs entraîneurs de tennis au monde ».Une opportunité que le Danois et son équipe n’ont « pas hésité à saisir » avec l’ambition de « franchir un nouveau cap ». Patrick Mouratoglou, quant à lui, s’est montré « très enthousiaste à l'idée de travailler avec Holger ». « Il s’appuie sur une formidable équipe avec sa mère et Lars, avec lequel il travaille depuis qu'il a commencé le tennis. Ces types de relations sont rares et précieuses, a-t-il ajouté dans un communiqué. Je suis honoré d’intégrer cette équipe et mon objectif est de les épauler afin d'aider Holger à atteindre ses objectifs. » Cette collaboration s’étendra sur les quatre tournois prévus au programme d’Holger Rune pour la fin de la saison 2022, soit Stockholm, Bâle, le Masters 1000 de Paris-Bercy et enfin le Masters Next-Gen prévu à Milan du 8 au 12 novembre prochains, pour lequel le Danois est déjà qualifié. La préparation hivernale en vue de la saison 2023 sera également concernée par cet accord entre l’entraîneur français et le jeune joueur danois.