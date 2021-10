ATP - Moscou : Deuxième titre en carrière pour Aslan Karatsev

Aslan Karatsev prophète en son pays. Le Russe, à l’issue d’une finale maîtrisée face à Marin Cilic, a remporté son deuxième titre sur le circuit ATP après celui acquis à Dubaï en mars dernier. Le 22eme joueur mondial a pris le meilleur des départs avec le break obtenu dès le premier jeu de la rencontre. Tête de série numéro 6 dans la capitale russe, Marin Cilic n’a pas eu les moyens de répondre, n’ayant pas su s’offrir la moindre balle de break dans ce premier set. Aslan Karatsev, pour sa part, est allé chercher une deuxième fois le service du Croate afin de servir pour le gain de la manche. Ce qui a été fait sur un jeu blanc. L’entame de la deuxième manche s’est avérée plus équilibrée. En effet, durant les six premiers jeux, aucun des deux joueurs n’a été en difficulté mais la donne a changé dans le toujours important septième jeu. Plus agressif, Aslan Karatsev a eu besoin de trois occasions pour prendre le service de Marin Cilic. Ce dernier a eu un sursaut d’orgueil alors que le Russe servait pour le match avec une balle de débreak facilement écartée. Dans la foulée, Aslan Karatsev a scellé le sort de cette finale à sa première balle de match (6-2, 6-4 en 1h18’). Une victoire qui va permettre au Russe d’entrer pour la première fois dans le Top 20 du classement ATP ce lundi.



MOSCOU (Russie, ATP 250, dur indoor, 671 950€)

Tenant du titre (en 2019) : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Karatsev (RUS, n°2) bat Cilic (CRO, n°6) : 6-2, 6-4



Demi-finales

Cilic (CRO, n°6) bat Berankis (LIT, LL) : 6-3, 6-4

Karatsev (RUS, n°2) bat Khachanov (RUS, n°3) : 7-6 (7), 6-1



Quarts de finale

Berankis (LIT, LL) bat Mannarino (FRA) : 6-2, 7-6 (1)

Cilic (CRO, n°6) bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (4)

Karatsev (RUS, n°2) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Mannarino (FRA) bat Rublev (RUS, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 6-3

Berankis (LIT, LL) bat Coria (ARG) : 6-2, 6-1

Martinez (ESP) bat Krajinovic (SER, n°4) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO, n°6) bat Paul (USA) : 7-5, 6-3



Millman (AUS) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Khachanov (RUS, n°3) bat Duckworth (AUS) : 3-6, 6-3, 6-1

Simon (FRA) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-2

Karatsev (RUS, n°2) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-4, 6-3



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Safiullin (RUS, WC) : 1-6, 7-6 (6), 6-4

Coria (ARG) bat Kachmazov (RUS, WC) : 6-2, 5-7, 6-2

Berankis (LIT, LL) bat Donskoy (RUS, WC) : 6-1, 6-3



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP) bat Pella (ARG) : 6-2, abandon

Paul (USA) bat M.Ymer (SUE) : 7-6 (7), 7-5

Cilic (CRO, n°6) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (4), 6-1, 6-1



Marchenko (UKR, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-4, 6-3

Millman (AUS) bat Bonzi (FRA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Duckworth (AUS) bat Gojo (CRO, Q) : 3-6, 7-5, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) - Bye



Simon (FRA) bat Djere (SER, n°8) : 6-7 (3), 7-5, 6-3

McDonald (USA) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-4

Gerasimov (BIE, Q) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 1-6, 6-4

Karatsev (RUS, n°2) - Bye