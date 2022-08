ATP - Montréal : Ruud passe entre les gouttes et file en quarts

La pluie a perturbé les rencontres. Ce jeudi, le Norvégien Casper Ruud, 7eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est finalement qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal au Canada, sur dur, après sa victoire contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 18eme joueur mondial et tête de série n°14, en trois manches (6-7 (4), 7-6 (4), 6-4) et 3h18 de jeu. Dans la première manche, après deux balles de break d'entrée, puis une autre à 3-2, l'Espagnol a fini par faire le break le premier. Avant de perdre son avantage dans la foulée tout en n'ayant pas réussi à convertir la nouvelle balle de break obtenue juste après. Les deux joueurs sont donc allés jusqu'au tie-break et à ce petit jeu-là, c'est donc Roberto Bautista Agut qui a alors eu le dernier mot, à sa deuxième opportunité (7-6 (4)).

Quatre balles de match pour Ruud

Dans la deuxième manche, à 1-1, le moins bien classé des deux a de nouveau été le premier à se procurer une balle de break. Dans la foulée, c'est lui qui a perdu son service le premier, avant de débreaker juste après, à sa deuxième possibilité. Là encore, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Et même s'il s'y est repris à deux fois, le Norvégien a alors bien égalisé à une manche partout (7-6 (4)). Enfin, dans une troisième et dernière manche longtemps stoppée en raison de la pluie, à 2-2, malgré une balle sauvée, le 18eme joueur mondial a perdu son service. Avant de sauver deux balles de double-break dans la foulée. Sur son jeu de service suivant, à 5-3, la tête de série n°14 a dû en sauver trois nouvelles, synonymes alors de balles de match pour son adversaire du jour. Ce n'était que partie remise pour ce dernier, qui a su conclure sur sa propre mise en jeu (6-4).