ATP - Montréal : Nadal déclare forfait sur blessure

Nadal ne veut pas forcer à l’entraînement

Le Masters 1000 de Montréal perd une nouvelle tête d’affiche. Première répétition d’ampleur en vue de l’US Open, le tournoi québécois a vu Novak Djokovic renoncer à participer ce jeudi. Le Serbe s’est vu refuser l’entrée au Canada en raison de sa non-vaccination contre le coronavirus. Ce vendredi, au travers d’une série de messages publiés sur son compte officiel Twitter, Rafael Nadal a annoncé qu’il ne sera pas en mesure de participer au premier des deux Masters 1000 disputés en amont de la dernière levée du Grand Chelem. Absent depuis son forfait pour la demi-finale de Wimbledon devant l’opposer à Nick Kyrgios en raison d’une blessure aux abdominaux, le « Taureau de Manacor » a invoqué le principe de précaution pour justifier son absence à Montréal. « Après quelques jours de vacances et mon retour à l’entraînement ces dernières semaines, tout s’est bien passé, a-t-il confié. J’ai commencé à m’entraîner au service il y a quatre jours et hier (jeudi), après l’entraînement, j’ai ressenti une petite douleur qui était encore présente aujourd’hui (vendredi). »Une douleur qui a incité Rafael Nadal, en accord avec son équipe, de ne pas prendre la direction de Montréal. « Nous avons décidé de ne pas nous rendre à Montréal et de poursuivre les entraînements sans forcer, ajoute l'Espagnol. Je tiens à remercier sincèrement le directeur du tournoi Eugène Lapierre et toute son équipe pour leur compréhension et le soutien qu’ils m’ont toujours montré et qui n’a pas fait exception aujourd’hui. » Affirmant n’avoir « pas d’autre choix que d’être prudent à ce stade et de penser à la santé », Rafael Nadal a assuré vouloir rejouer devant le public montréalais dans les années à venir. S’il n’a pas abordé le sujet, l’Espagnol pourrait retrouver les courts à l’occasion du deuxième et dernier Masters 1000 préparatoire à l’US Open, qui démarre le 14 août prochain à Cincinnati. Concernant Montréal, le forfait du « Taureau de Manacor » fait les affaires de Mackenzie McDonald, qui entre directement dans le tableau au lieu d’être contraint de passer par les tours de qualification.