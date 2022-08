ATP - Montréal : Monfils file en huitièmes

Il reste un Français. Ce mercredi, Gaël Monfils, 20eme joueur mondial et tête de série n°17, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal au Canada, sur dur, après sa victoire contre l'Américain Maxime Cressy, 31eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (10), 7-6 (6)) et 2h05 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, malgré une première balle sauvée, le Français a alors cédé son service. Avant de refaire son retard et d'égaliser alors à 5-5. Les deux joueurs sont donc ensuite allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif particulièrement disputé durant lequel le Tricolore s'est, tout d'abord, procuré trois balles de set, avant d'en sauver deux dans la foulée.

Monfils a sauvé deux balles d'égalisation à une manche partout

Pour finir par avoir le dernier mot à sa quatrième opportunité et empocher cette première manche (7-6 (10)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueurs ont fait jeu égal. A 3-3, Gaël Monfils s'est alors procuré deux balles de break, mais sans parvenir à ses fins. C'est donc tout naturellement que les deux hommes se sont donc dirigés vers un deuxième et dernier tie-break. Durant cet ultime jeu décisif, le mieux classé des deux a commencé par se faire une belle frayeur, en ayant alors été obligé de sauver deux balles de set. Ce qu'il a donc fini par faire, en s'offrant même le luxe de remporter les quatre derniers points de cette rencontre, pour avoir le dernier mot sur son unique balle de match (7-6 (6)).