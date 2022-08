ATP - Montréal : Mannarino a pris le meilleur sur Rinderknech

Adrian Mannarino a eu le dernier mot. Issu des qualifications tout comme son adversaire, le 70eme mondial a pris le meilleur sur Arthur Rinderknech dans un duel franco-français au premier tour du Masters 1000 de Montréal. Les deux Tricolores se sont tout d’abord neutralisés pendant cinq jeux. C’est alors qu’Adrian Mannarino a tiré parti de sa première balle de break pour prendre le service de son compatriote et faire la course en tête. N’ayant pas été dans le dur sur son service, le natif de Soisy-sous-Montmorency a tout d’abord eu deux balles de première manche sur le service d’Arthur Rinderknech. Ce dernier a alors su réagir pour les effacer puis tenir sa mise en jeu. C’est finalement sur un jeu blanc que celui qui a atteint les quarts de finale à Atlanta le mois dernier a conclu le premier set. Le deuxième a démarré avec exactement le même scenario que le début de match.

Mannarino a fait céder Rinderknech

En effet, aucun des deux protagonistes n’a été en difficulté sur son service durant pas moins de six jeux. Toutefois, une fois encore, Adrian Mannarino a fini par prendre l’ascendant face à un adversaire qui n’a jamais su le déborder sur son service. Convertissant deux de ses trois balles de break, c’est sur le service d’Arthur Rinderknech et au bout d’une série de quatre jeux remportés consécutivement que le 40eme mondial est parvenu à mettre fin aux débats (6-3, 6-3 en 1h18’). Un succès qui lui permet d’être l’adversaire de Jannik Sinner, tête de série numéro 7, au deuxième tour à Montréal. Ce que le jeune invité canadien Alexis Galarneau n’a pas pu faire face à la tête de série numéro 15 Grigor Dimitrov (6-4, 7-5 en 1h32’), qui affrontera Alex de Minaur au tour suivant. L'Australien a conclu victorieusement le jeu décisif entamé ce lundi avant que la pluie ne s'invite (7-5, 7-6 en 1h53').