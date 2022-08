ATP - Montréal : Hurkacz ne s'arrête plus

Si Simona Halep est le grand soleil de la semaine à Toronto, Hubert Hurkacz éblouit Montréal. Après s'être offert Nick Kyrgios vendredi en quarts de finale, infligeant à l'Australien sa première défaite depuis la finale de Wimbledon, le grand Polonais a renversé Casper Ruud en demies malgré la perte du premier set (5-7, 6-3, 6-2). Exactement comme Halep un peu plus tôt, et plus à l'ouest du Canada... C'est sa quatrième victoire consécutive en trois sets. "J'ai essayé de rester dans le match, il a joué un tennis vraiment incroyable et il a été le meilleur au début, particulièrement durant un set et demi pour commencer. J'ai essayé de rester dedans, aussi bien que je pouvais." Et comme pour Halep face à Jessica Pegula à Toronto, l'opiniâtreté a donc payé.



Déjà vainqueur à Miami l'an dernier, Hurkacz pourrait donc remporter un deuxième Masters 1000 en carrière. Il serait aussi le seul avec Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic à en glaner un à la fois en 2021 et en 2022 (ensuite, il restera encore Cincinnati, Shanghai et enfin Bercy). Ce sera contre Pablo Carreno Busta ou Daniel Evans, deux autres sensations de cette semaine québécoise. Il n'échappera pas à un statut de favori, nouveau pour lui après être passé globalement sous les radars. Hurkacz est certain d'être dans le top 10 dimanche soir, et même huitième en cas de succès.