ATP - Montpellier : Zverev remplace Auger-Aliassime !

Zverev vainqueur à Montpellier en 2017

Les organisateurs de l’Open Sud de France ont vite rebondi. Après avoir appris mercredi le forfait de Felix Auger-Aliassime, le n°9 mondial, battu en cinq sets par Daniil Medvedev en quarts de finale de l’Open d’Australie après avoir mené deux sets à zéro, et qui devait être la tête de série n°1 du tournoi de Montpellier, ils ont octroyé une wild-card à un joueur encore mieux classé. Il s’agit d’Alexander Zverev !, et a décidé de rejouer sur le circuit ATP sans attendre. Il a donc fait une demande d’invitation, qui a évidemment été acceptée. « On est ravi d'avoir gardé les wild-cards le plus tard possible, une démarche très habile de Sébastien Grosjean (directeur du tournoi, ndlr) afin de pouvoir bénéficier de l'opportunité de faire venir à Montpellier des joueurs de ce calibre. Alexander Zverev a toujours apprécié de venir ici, avec des conditions optimales de jeu dont ces deux courts d'entraînement sur le site. Et je me réjouis de voir le joueur le mieux classé de toute l'histoire de l'Open pour cette 12eme édition », a commenté Samir Boudjemaa, directeur général de TV Sport Events, auprès de Midi Libre.Alexander Zverev a déjà participé trois fois au tournoi de Montpellier, qui fait partie de la catégorie des ATP 250. Il avait été éliminé en qualifications en 2015 quand il était 135eme mondial, puis avait perdu en demi-finales contre Paul-Henri Mathieu en 2016 quand il était 85emeCette année, il sera la tête de série n°1 du tournoi, devant Roberto Bautista Agut et Gaël Monfils. L’autre wild-card a quant à elle été attribuée à Lucas Pouille (27 ans, 160eme) et David Goffin est faoari pour décrocher la troisième.