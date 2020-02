ATP - Montpellier : Vainqueur de Popyrin, Mannarino va retrouver Monfils

Adrian Mannarino sera au rendez-vous des huitièmes de finale de l’Open Sud de France. Le Français a, en effet, pris le meilleur sur l’Australien Alexei Popyrin en trois manches. Une rencontre qui a démarré tambour battant pour le 45eme joueur mondial puisqu’il n’a rien laissé à son adversaire en 21 minutes. La deuxième manche a été plus équilibrée avec le 99eme mondial qui a laissé passer trois opportunités de break dans le quatrième jeu avant d’égaliser à une manche partout au jeu décisif et à la troisième balle de set. Mais la dernière manche a été le copier-coller de la première avec Alexei Popyrin qui n’a pas pu répondre à Adrian Mannarino. Le Français s’impose nettement pour sceller le sort du match après 1h57’ d’échanges (6-0, 6-7, 6-0) et rejoindre en huitièmes de finale Gaël Monfils, tête de série numéro 1.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



Huitièmes de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) - Mannarino (FRA)

Ruusuvuori (FIN, Q) - Gombos (SLQ)

Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Barrère (FRA)

Ymer (SUE) - Krajinovic (SER, n°7)



Humbert (FRA, n°8) ou Lopez (ESP) - Simon (FRA) ou Gasquet (FRA)

Pospisil (CAN) - Shapovalov (CAN, n°3)

Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) - Herbert (FRA)

Bublik (KAZ) - Goffin (BEL, n°2)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-7 (7), 6-0

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Humbert (FRA, n°8) - Lopez (ESP)

Simon (FRA) - Gasquet (FRA)

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye