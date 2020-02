ATP - Montpellier : Une quatrième finale dans l'Hérault pour Gaël Monfils

Après ses titres en 2010 et 2014 ainsi que sa finale perdue en 2012 face à Tomas Berdych, Gaël Monfils va de nouveau jouer pour le titre à Montpellier. Le Français, qui n’a chuté que face à Novak Djokovic lors de l’ATP Cup et contre Dominic Thiem à l’Open d’Australie depuis le début de la saison, s’est défait de Filip Krajinovic pour rallier la finale dans l’Hérault. En difficulté dès le premier jeu du match, avec deux balles de break sauvées, le Parisien n’a jamais pu mettre en difficulté le Serbe, tête de série numéro 7 du tournoi. Une première manche qui s’est jouée dans un jeu décisif où, en enchaînant cinq points de suite, Gaël Monfils a fait la différence.

Monfils a Gasquet en ligne de mire

La deuxième manche a connu un scenario bien différent car, après avoir sauvé une balle de break dans le deuxième jeu, le Français a fait la différence dans la foulée et signé le premier break de cette demi-finale. Un avantage qu’il a ensuite confirmé dans le septième jeu et avec autorité pour s’offrir l’opportunité de conclure la rencontre sur sa mise en jeu. Solide au service, Gaël Monfils n’a pas laissé passer sa chance et, à sa première balle de match, a conclu les débats (7-6, 6-2 en 1h24’). Cette quatrième finale à Montpellier pourrait permettre au Tricolore, tête de série numéro 1, de rejoindre Richard Gasquet et ses trois titres au palmarès du tournoi qui fête ses dix ans. En finale, il retrouvera Vasek Pospisil ou David Goffin.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



Demi-finales

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Krajinovic (SER, n°7) : 7-6 (4), 6-2

Pospisil (CAN) - Goffin (BEL, n°2)



Quarts de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Barrère (FRA) : 6-2, 7-5

Pospisil (CAN) bat Gasquet (FRA) : 6-1, 1-0 abandon

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 6-4, 7-6 (5)



Huitièmes de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Mannarino (FRA) : 4-6, 6-1, 6-4

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 7-5, 6-4

Barrère (FRA) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

Krajinovic (SER, n°7) bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-1



Gasquet (FRA) bat Lopez (ESP) : 6-7 (1), 6-4, 6-2

Pospisil (CAN) bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-2, 6-3

Herbert (FRA) bat Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) : 7-6 (2), 7-5

Goffin (BEL, n°2) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-6 (9)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-7 (7), 6-0

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Lopez (ESP) bat Humbert (FRA, n°8) : 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye