Pierre-Hugues Herbert (30 ans) poursuit sa route dans l'Hérault. Contraint de passer par les qualifications du tournoi de Montpellier, l'Alsacien vainqueur ce week-end pour pouvoir se hisser dans le tableau de Geymard Wayenburg et Kukushkin a continué sur sa lancée (troisième match gagné d'affilée), ce mardi pour ses débuts dans le tournoi en s'imposant aisément contre l'Allemand Peter Gojowczyk (7-5, 6-2, 1h07 de jeu). Solide (il n'a subi aucun break) dans cette partie qui l'opposait au 96eme mondial, battu en trois sets au premier tour à Melbourne par un autre Français Benjamin Bonzi, "P2H", désormais 113eme au classement, n'avait plus gagné un match en simple sur le circuit depuis le mois d'août dernier et sa victoire contre l'Argentin Coria au premier tour à Winston Salem (Etats-Unis). Battu ensuite par le local Marcos Giron, Herbert aura la possibilité en cas de succès face au Kazakh Alexander Bublik (n°7) au prochain tour d'enchaîner sa quatrième victoire dans cet Open Sud de France et sa deuxième de suite dans le tableau. Ce qui n'est plus arrivé depuis le mois de mars dernier et sa finale perdue à Marseille face à Daniil Medvedev à celui qui avait été privé de l'Open d'Australie faute de s'être fait vacciner.

Tsonga, onze mois plus tard

Enfin une victoire pour Jo-Wilfried Tsonga ! Le joueur de 36 ans, retombé à la 259eme place mondiale, a remporté son premier match sur le circuit ATP depuis mars 2021 et un succès sur Feliciano Lopez au premier tour à Marseille. Le Manceau, blessé au dos puis au mollet, avait perdu ses huit autres matchs de l'année dernière, et n'avait plus joué depuis Wimbledon. Ce mardi, il a enfin regoûté à la victoire, en disposant du qualifié polonais Kacper Zuk (172eme) sur le score de 6-4, 6-4 en 1h26. Devant sa femme et son fils, Tsonga a livré un match solide, avec 8 aces, 83% de premières balles et seulement un break concédé, alors qu'il menait déjà 3-1 dans le premier set. Mais même si son adversaire est parvenu à recoller, il lui a de nouveau pris son service au meilleur moment, à 5-4. Dans le deuxième, les deux joueurs se sont procurés plusieurs balles de break, mais au final, c'est Tsonga qui a eu le dernier mot, avec un nouveau break à 5-4. Au prochain tour, il sera opposé à la tête de série n°5, Filip Krajinovic (n°36), qui a éliminé Alexei Popyrin sur le score de 7-5, 7-6 en 1h42. Le Serbe a mené 3-1 puis 4-2 dans le premier set, avant que l'Australien ne revienne à 5-5 mais perde de nouveau son service dans la foulée. Dans le deuxième set, c'est Popyrin qui a mené 3-1, puis Krajinovic a débreaké de suite (3-3) et s'est finalement imposé au jeu décisif : 7-3. Le Serbe a battu Tsonga lors de leur seule confrontation, pendant la Coupe Davis 2019.

Simon s'offre Pouille

Deux matchs 100% français se déroulent lors de ce premier tour montpelliérain, et en attendant Gasquet - Humbert mercredi, ce sont Lucas Pouille (156eme) et Gilles Simon (130eme) qui se sont affrontés sur le court Patrice-Dominguez. Les deux anciens joueurs du Top 10, retombés dans les bas-fonds du classement, se sont livré une belle bataille et c'est finalement Simon qui l'a emporté 7-6, 5-7, 6-4 après 2h53 de jeu. Ils ont alterné le bon et le moins bon dans cette rencontre marquée par six breaks et c'est le plus ancien qui a eu le dernier mot. Alors que Pouille avait mené 3-1 dans le premier set, Simon a débreaké de suite, puis a empoché la manche au jeu décisif (7-4). Dans le deuxième, Pouille a encore eu un break d'avance (4-2) mais l'a perdu sur la fin (5-5), avant de reprendre le service adverse de suite pour égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set entre deux joueurs très fatigués et en manque de confiance, et après avoir sauvé deux balles de break à 2-2, Simon a été le premier à breaker dans cette manche, à 5-4 en sa faveur. A 37 ans, il décroche sa 498eme victoire sur le circuit ATP et affrontera Roberto Bautista Agut pour une place en quarts. Quant à Pouille, il n'a toujours pas gagné sur le circuit ATP cette année.

Gaston prend l'eau

Hugo Gaston n'y arrive pas ! Depuis sa renversante victoire sur Carlos Alcaraz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy le 4 novembre, le jeune Français de 21 ans a disputé sept matchs sur le circuit ATP... et les a tous perdus ! Le Toulousain, 69eme mondial, n'a pas existé pour son premier tour à l'Open Sud de France face au Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 55eme, qui s'est imposé 6-2, 6-1 en 1h06. En difficulté sur son service, avec 5 doubles-fautes commises et 18 balles de break à défendre, Gaston a perdu cinq fois son service : à 1-1 et 3-1 dans le premier set, et à 1-1, 3-1 et 5-1 dans le deuxième, et ne s'est pas procuré la moindre balle de break. Il s'est même énervé contre un juge de ligne en début de deuxième manche, allant s'asseoir au milieu d'un jeu pour demander son remplacement ! L'arbitre de chaise a refusé et le jeu a repris, mais le jeune Français n'était définitivement pas dans son assiette lors de cette rencontre. Il doit désormais aller disputer les qualifications de l'ATP 500 de Rotterdam. Et enfin gagner un match ?



(Avec A.C.)



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

Ivashka (BIE) - McDonald (USA)

Davidovich Fokina (ESP) - Mannarino (FRA)

Goffin (BEL, n°8, WC) bat Bonzi (FRA) : 2-6, 7-5, 6-1



Monfils (FRA, n°3) - Bye

Moutet (FRA) - M.Ymer (SUE)

Kwon (CdS) bat Gaston (FRA) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA) - Humbert (FRA, n°7)



Krajinovic (SER, n°5) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 7-6 (3)

Tsonga (FRA) bat Zuk (POL, Q) : 6-4, 6-4

Dzumhur (BOS, Q) bat Molcan (SLQ) : 7-6 (5), 6-

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Herbert (FRA, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-2

Simon (FRA, Q) bat Pouille (FRA, WC) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye