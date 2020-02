ATP - Montpellier : Troisième titre pour Gaêl Monfils

Gaël Monfils est décidément comme chez lui à Montpellier. Finaliste malheureux en 2012 face à Tomas Berdych et titré dans l’Hérault en 2010 et 2014, le Parisien a profité de la finale de l’édition 2020 face à Vasek Pospisil pour ajouter un troisième succès à l’Open Sud de France. Une finale qui a débuté sur un gros rythme avec les deux joueurs qui ont aisément remporté leurs mises en jeu durant les neuf premiers jeux disputés. C’est alors que Gaël Monfils s’est offert la première balle de break, et de set, mais le Canadien a su serrer le jeu pour remporter sa mise en jeu. Mais la porte était définitivement ouverte en cette fin de manche et le 9eme joueur mondial a su insister sur le jeu de service suivant de Vasek Pospisil pour mener une manche à rien au plus grand bonheur du public massé dans Sud de France Arena (7-5 en 53 minutes).

Pospisil pourra avoir des regrets

Battu lors de ses cinq premiers duels face au Français, Vasek Pospisil a haussé le ton pour réagir en début de deuxième manche. Après avoir remporté blanc son premier jeu de service, il a mis en difficulté Gaël Monfils pour s’offrir deux balles de break dans un jeu marathon. Mais le Canadien a manqué le coche tout comme dans ce troisième jeu tout comme dans le cinquième. Là aussi, il a su faire reculer le Tricolore, s’offrir deux nouvelles balles de break mais il a une nouvelle fois flanché au moment de conclure et de relancer cette finale. Ces quatre opportunités manquées, Vasek Pospisil pourra les regretter car, dans le huitième jeu, c’est Gaël Monfils qui est allé chercher le break à sa deuxième opportunité. Dès lors, le Parisien n’avait plus qu’à conclure sur sa mise en jeu (7-5, 6-3 en 1h34’) et aller chercher ce troisième titre à Montpellier qui lui permet d’égaler Richard Gasquet au nombre de titres dans l’Hérault. Un neuvième titre en carrière, sur 30 finales disputées, qui lui permet également de revenir à hauteur d’Henri Leconte.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



Finale

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-3



Demi-finales

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Krajinovic (SER, n°7) : 7-6 (4), 6-2

Pospisil (CAN) bat Goffin (BEL, n°2) : 6-3, 1-6, 7-5



Quarts de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Barrère (FRA) : 6-2, 7-5

Pospisil (CAN) bat Gasquet (FRA) : 6-1, 1-0 abandon

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 6-4, 7-6 (5)



Huitièmes de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Mannarino (FRA) : 4-6, 6-1, 6-4

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 7-5, 6-4

Barrère (FRA) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

Krajinovic (SER, n°7) bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-1



Gasquet (FRA) bat Lopez (ESP) : 6-7 (1), 6-4, 6-2

Pospisil (CAN) bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-2, 6-3

Herbert (FRA) bat Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) : 7-6 (2), 7-5

Goffin (BEL, n°2) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-6 (9)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-7 (7), 6-0

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Lopez (ESP) bat Humbert (FRA, n°8) : 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye