ATP - Montpellier : Premier titre depuis octobre 2017 pour David Goffin

Goffin a sorti son meilleur jeu pour s’imposer

MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 323 970€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Humbert (FRA, n°6)

Huitièmes de finale

Barrère (FRA, Q)

Humbert (FRA, n°6)

Bonzi (FRA, WC)

1er tour

Barrère (FRA, Q)

Humbert (FRA, n°6)

Simon (FRA)

Gaston (FRA, WC)

Tsonga (FRA)

Bonzi (FRA, WC)

Pouille (FRA)

David Goffin ajoute une cinquième ligne à son palmarès. Dans un duel entre les deux premières têtes de série du tournoi ATP de Montpellier, le Belge a mis fin à un peu plus de trois ans de disette sur le circuit en prenant le meilleur sur Roberto Bautista Agut. La tête de série numéro 1 a pourtant pris un meilleur départ dans cette rencontre, prenant le service de son adversaire dans le quatrième jeu après avoir sauvé une balle de break dans le jeu précédent. Mais, au moment de servir pour la manche, le 13eme mondial a vacillé et permis à David Goffin de revenir à hauteur. Toutefois, le 15eme mondial a été une nouvelle fois mis en danger au service et a fini par céder le premier set au bout de 50 minutes. Tête de série numéro 2 dans l’Hérault, le Belge a réagi immédiatement en prenant d’entrée le service de Roberto Bautista Agut sur un jeu blanc.Ce break précoce s’est avéré être le signe d’une montée en puissance de la part de David Goffin. Plus solide au service, le numéro 15 mondial n’a pas laissé à l’Espagnol la moindre opportunité de recoller au score dans cette finale en 38 minutes. Averti par son entame ratée de deuxième set, Roberto Bautista Agut n’a pourtant pas su empêcher le Belge de breaker une nouvelle fois dès le premier jeu. Toutefois, le 13eme mondial a montré du répondant en obtenant deux balles de débreak dans le jeu suivant... toutes deux sauvées par David Goffin. Déployant son meilleur tennis cette semaine, le Belge est allé chercher un deuxième break dans le septième jeu pour, immédiatement, servir pour le titre. Après avoir sauvé une dernière balle de débreak, David Goffin a scellé le sort du match à sa première opportunité (5-7, 6-4, 6-2 en 2h07’) et remporte son premier titre depuis le tournoi de Tokyo en octobre 2017.bat Bautista Agut (ESP, n°1) : 5-7, 6-4, 6-2bat Gojowczyk (ALL, Q) : 7-5, 6-1bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 2-6, 6-4bat: 6-3, 6-3bat Novak (AUT) : 6-4, 6-1bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 6-4, 7-5bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4bat: 6-0, 6-3bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-7 (4), 7-6 (5), 7-6 (5)bat Lajovic (SER, n°3) : 7-6 (5), 7-5bat Vesely (RTC) : 6-7 (3), 7-6 (4), 6-3bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-6 (4)bat Hurkacz (POL, n°4) : 7-5, 6-2bat Korda (USA) : 6-3, 6-2bat: 4-6, 6-4, 7-5- Byebat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-4bat Giron (USA) : 6-2, 6-7 (5), 6-3bat Gombos (SLQ) : 6-3, 7-6 (3)– Byebat: 7-6 (5), 1-6, 6-3bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-1bat Struff (ALL, n°8) : 6-3, 6-4bat Sinner (ITA, n°5) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (8), 6-1bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 7-6 (3), 5-7, 6-2- Byebat: 6-3, 6-7 (7), 6-1bat: 6-4, 6-2bat: 7-6 (6), 6-2- Bye