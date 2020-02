ATP - Montpellier : Pas de grande première pour Couacaud

A la recherche de sa première victoire dans le grand tableau d'un tournoi ATP, Enzo Couacaud va devoir encore patienter. Le joueur de bientôt 25 ans, classé au 214eme rang mondial, s'est incliné ce mardi au premier tour de l'Open Sud de France de Montpellier, dont il était issu des qualifications. Il a subi la loi du 44eme mondial, Filip Krajinovic, qui s'est imposé 6-4, 6-4 en 1h26. Malgré ses 9 aces, le Français a été breaké à quatre reprises : à 3-1 et 3-3 dans le premier set alors qu'il avait mené 3-0, et à 0-0 et 3-3 dans le deuxième, alors qu'il venait de débreaker. Il pourra donc nourrir quelques regrets, mais le Serbe a fait parler son expérience.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) - Popyrin (AUS)

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Humbert (FRA, n°8) - Lopez (ESP)

Simon (FRA) - Gasquet (FRA)

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) - Dzumhur (BOS, Q)

Stakhovsky (UKR, Q) - Herbert (FRA)

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye