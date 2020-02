ATP - Montpellier : Pas de dernier carré 100% bleu

Il n'y aura pas de dernier carré 100% bleu à l'Open Sud de France de Montpellier ! Alors qu'un Français est présent dans chaque quart de finale au programme ce vendredi dans l'Hérault, le premier d'entre eux à entrer sur le court, Grégoire Barrère, a été éliminé. Le n°91 mondial a subi la loi du n°44 et tête de série n°7, Filip Krajinovic, qui s'est imposé 6-2, 7-5 en 1h14. Le Serbe, auteur de 3 aces et 83% de premières balles, a réussi un départ canon pour mener 4-0, et a enchaîné avec deux jeux blancs sur son service. La deuxième manche a été un peu plus riche en suspense. Barrère a sauvé trois balles de break à 3-3 et 4-4, mais à 5-4 en sa faveur, c'est lui qui s'est procuré deux balles de set. Mais Krajinovic les a sauvées et a enchaîné avec un break dans la foulée, pour s'offrir le match, et une demi-finale contre Gaël Monfils et Norbert Gombos.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



Quarts de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) - Gombos (SLQ)

Krajinovic (SER, n°7) bat Barrère (FRA) : 6-2, 7-5

Gasquet (FRA) - Pospisil (CAN)

Herbert (FRA) - Goffin (BEL, n°2)



Huitièmes de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Mannarino (FRA) : 4-6, 6-1, 6-4

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 7-5, 6-4

Barrère (FRA) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

Krajinovic (SER, n°7) bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-1



Gasquet (FRA) bat Lopez (ESP) : 6-7 (1), 6-4, 6-2

Pospisil (CAN) bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-2, 6-3

Herbert (FRA) bat Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) : 7-6 (2), 7-5

Goffin (BEL, n°2) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-6 (9)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-7 (7), 6-0

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Lopez (ESP) bat Humbert (FRA, n°8) : 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye