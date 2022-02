Il n'y a pas eu match. Ce jeudi soir, le Français Gaël Monfils, 16eme joueur mondial et tête de série n°3, a été très sèchement éliminé en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Montpellier, sur dur intérieur, par le Suédois Mikael Ymer, 83eme joueur mondial, en deux petites manches (6-1, 6-2) et seulement 57 petites minutes de jeu. Dans la première manche, malgré trois premières balles sauvées d'entrée, le Français a cédé sur la quatrième, puis sur la cinquième, encaissant alors un double-break pour débuter. Incapable de revenir dans la partie, le Tricolore a même ensuite cédé un troisième et dernier service, au pire des moments, offrant alors, sur un plateau, ce premier set à son adversaire d'un soir (6-1). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Gaël Monfils, incapable de se procurer la moindre balle de break, a cédé, cette fois, non pas trois mais deux services. Un d'entrée de jeu, puis un deuxième et dernier, encore une fois au pire des moments, puisque cela a permis au Suédois de conclure cette rencontre, sur sa première balle de match (6-2).

Mannarino a assuré

Belle performance d'Adrian Mannarino. Ce jeudi, le Français, 58eme joueur mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Montpellier, sur dur intérieur, après avoir éliminé le Belge David Goffin, tenant du titre, 52eme joueur mondial, tête de série n°8 et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h31 de jeu. D'entrée, le Belge a été mis en difficulté, cédant alors ses deux premiers services pour se retrouver alors mené 3-0. Mais, au lieu d'abandonner, David Goffin a parfaitement su réagir, en faisant son retard dans la foulée, non sans avoir bataillé avec notamment quatre balles de break obtenues pour son premier débreak.

Goffin a peiné sur son service

S'il a su égaliser à 3-3, le mieux classé des deux a de nouveau craqué dans la foulée, perdant alors un troisième et dernier service. Fort de cet avantage en poche, son adversaire s'est ensuite dirigé vers le gain de cette première manche, sur un ultime jeu blanc (6-4). Enfin, la deuxième et dernière manche fut bien moins décousue. A 1-1, le Français s'est procuré trois premières balles de break, avant de s'adjuger les deux derniers services de son adversaire d'un jour, décidément peu en réussite sur ses mises en jeu, pour finir par conclure (6-2).

A.Zverev fait respecter son statut

Au prochain tour, il retrouvera Alexander Zverev. Ce jeudi soir, l'Allemand, 3eme joueur mondial, bénéficiaire d'une wild card et tête de série n°1, s'est également qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Montpellier en France, sur dur intérieur, après sa victoire contre l'Américain Mackenzie McDonald, 56eme joueur mondial, en deux manches (6-2, 7-6 (5)) et 1h20 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle de break sauvée, l'Américain a cédé sur les deux suivantes, synonyme alors de double-break pour l'Allemand, qui a alors rapidement mené 5-1, avant de conclure tranquillement (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Mackenzie McDonald a été breaké d'entrée, avant d'effacer son handicap à 3-4. Les deux hommes sont donc ensuite allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif qu'Alexander Zverev a su remporter à sa première opportunité (7-6 (5)).

Gasquet trace sa route

Les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Montpellier en France, sur dur intérieur, accueilleront au moins un autre Français. En effet, ce jeudi, Richard Gasquet, 75eme joueur mondial, a validé son ticket pour le prochain tour, en prenant le meilleur sur le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 55eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h40 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. A 3-3, les deux hommes ont alors disputé un premier jeu particulièrement accroché, sur le service du Français. Le Tricolore a finalement réussi à s'en sortir en sauvant pas moins de six balles de break. Et au meilleur des moments, soit à 5-5, Richard Gasquet a, certes, dû s'y reprendre à trois fois, mais il est bien parvenu à breaker son adversaire, pour conclure dans la foulée, sur un jeu blanc (7-5).

Gasquet solide

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueurs ont encore eu un jeu particulièrement disputé. Mais cette fois d'entrée et sur le service du Sud-Coréen. Toutefois, malgré trois premières balles sauvées, Soowoo Kwon a fini par céder sur la quatrième. Un avantage que le moins bien classé des deux n'a ensuite plus jamais perdu, pour se diriger vers la victoire finale (6-4). En revanche, c'est déjà terminé pour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 21eme joueur mondial et tête de série n°4, éliminé par le Bosnien Damir Dzumhur, 152eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (6-1, 5-7, 6-2) et 1h38 de jeu.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



Quarts de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Mannarino (FRA)

M.Ymer (SUE) - Gasquet (FRA)

Krajinovic (SER, n°5) - Dzumhur (BOS, Q)

Bublik (KAZ, n°6) - Bautista Agut (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat McDonald (USA) : 6-2, 7-6 (5)

Mannarino (FRA) bat Goffin (BEL, n°8, WC) : 6-4, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Monfils (FRA, n°3) : 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Kwon (CdS) : 7-5, 6-4



Krajinovic (SER, n°5) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 7-6 (2)

Dzumhur (BOS, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 6-1, 5-7, 6-2

Bublik (KAZ, n°6) bat Herbert (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 7-2

Bautista Agut (ESP, n°2) bat Simon (FRA, Q) - : 6-4, 3-2 abandon



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

McDonald (USA) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 7-6 (2)

Mannarino (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-4

Goffin (BEL, n°8, WC) bat Bonzi (FRA) : 2-6, 7-5, 6-1



Monfils (FRA, n°3) - Bye

M.Ymer (SUE) bat Moutet (FRA) - 7-6 (5), 6-4

Kwon (CdS) bat Gaston (FRA) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA) bat Humbert (FRA, n°7) : 6-7 (3), 6-4, 6-3



Krajinovic (SER, n°5) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 7-6 (3)

Tsonga (FRA) bat Zuk (POL, Q) : 6-4, 6-4

Dzumhur (BOS, Q) bat Molcan (SLQ) : 7-6 (5), 6-

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Herbert (FRA, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-2

Simon (FRA, Q) bat Pouille (FRA, WC) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye