ATP - Montpellier : Le premier billet pour la finale décroché par David Goffin

David Goffin a mis fin au parcours d’Egor Gerasimov à Montpellier. Le Belge, tête de série numéro 2 du tournoi, a toutefois eu besoin de trois manches pour venir à bout du Bulgare. Dès le premier jeu du match, le 15eme joueur mondial a pris le service de son adversaire. Une bonne position qu’il a ensuite su défendre en écartant trois balles de débreak dans un jeu de service interminable. David Goffin a ensuite eu une opportunité de signer un double break mais sans réussite. Toutefois, le Belge a su être solide sur sa mise en jeu pour remporter le premier set. Egor Gerasimov n’avait toutefois pas dit son dernier mot et le 83eme joueur mondial a répondu immédiatement, faisant le break d’entrée avant de sauver quatre balles de débreak. Le Bulgare, grâce à un double break dans le sixième jeu, a pu servir pour égaliser à une manche partout mais il a vacillé et permis à David Goffin de revenir à hauteur... avant de voir le Belge céder sur son service et le set sur un jeu blanc. Les deux joueurs ont eu l’opportunité de faire le break en début de dernière manche mais, dans le toujours important septième jeu, c’est bien la tête de série numéro 2 qui y est parvenu pour ensuite sceller le sort de la rencontre à sa deuxième balle de match (6-4, 2-6, 6-4 en 2h13’).



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 323 970€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Demi-finales

Bautista Agut (ESP, n°1) - Gojowczyk (ALL, Q)

Goffin (BEL, n°2) bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 2-6, 6-4



Quarts de finale

Bautista Agut (ESP, n°1) bat Humbert (FRA, n°6) : 6-3, 6-3

Gojowczyk (ALL, Q) bat Novak (AUT) : 6-4, 6-1

Gerasimov (BIE) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 6-4, 7-5

Goffin (BEL, n°2) bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Bautista Agut (ESP, n°1) bat Barrère (FRA, Q) : 6-0, 6-3

Humbert (FRA, n°6) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-7 (4), 7-6 (5), 7-6 (5)

Novak (AUT) bat Lajovic (SER, n°3) : 7-6 (5), 7-5

Gojowczyk (ALL, Q) bat Vesely (RTC) : 6-7 (3), 7-6 (4), 6-3



Gerasimov (BIE) bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-6 (4)

Davidovich Fokina (ESP) bat Hurkacz (POL, n°4) : 7-5, 6-2

Sonego (ITA, n°7) bat Korda (USA) : 6-3, 6-2

Goffin (BEL, n°2) bat Bonzi (FRA, WC) : 4-6, 6-4, 7-5



1er tour

Bautista Agut (ESP, n°1) - Bye

Barrère (FRA, Q) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-4

Griekspoor (PBS, Q) bat Giron (USA) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Humbert (FRA, n°6) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 7-6 (3)



Lajovic (SER, n°3) – Bye

Novak (AUT) bat Simon (FRA) : 7-6 (5), 1-6, 6-3

Vesely (RTC) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-1

Gojowczyk (ALL, Q) bat Struff (ALL, n°8) : 6-3, 6-4



Bedene (SLO) bat Sinner (ITA, n°5) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)

Gerasimov (BIE) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (8), 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 7-6 (3), 5-7, 6-2

Hurkacz (POL, n°4) - Bye



Sonego (ITA, n°7) bat Gaston (FRA, WC) : 6-3, 6-7 (7), 6-1

Korda (USA) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 6-2

Bonzi (FRA, WC) bat Pouille (FRA) : 7-6 (6), 6-2

Goffin (BEL, n°2) - Bye