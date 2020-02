Il n'y aura pas de dernier carré 100% bleu à l'Open Sud de France de Montpellier ! Alors qu'un Français est présent dans chaque quart de finale au programme ce vendredi dans l'Hérault, le premier d'entre eux à entrer sur le court, Grégoire Barrère, a été éliminé. Le n°91 mondial a subi la loi du n°44 et tête de série n°7, Filip Krajinovic, qui s'est imposé 6-2, 7-5 en 1h14. Le Serbe, auteur de 3 aces et 83% de premières balles, a réussi un départ canon pour mener 4-0, et a enchaîné avec deux jeux blancs sur son service. La deuxième manche a été un peu plus riche en suspense. Barrère a sauvé trois balles de break à 3-3 et 4-4, mais à 5-4 en sa faveur, c'est lui qui s'est procuré deux balles de set. Mais Krajinovic les a sauvées et a enchaîné avec un break dans la foulée, pour s'offrir le match, et une demi-finale contre Gaël Monfils et Norbert Gombos.

Gasquet jette l'éponge !

L'autre demie n'opposera pas davantage deux de nos de représentants. En attendant de savoir si Pierre-Hugues Herbert prend sa revanche de Melbourne face à son ami David Goffin, Richard Gasquet a déjà manqué au rendez-vous. Blessé aux abdominaux, le Biterrois n'a pu défendre correctement ses chances, ce vendredi en quarts face à Vasek Pospisil (6-1, 1-0, abandon). Breaké d'entrée, le Français de retour sur les courts à l'occasion de cet Open Sud de France après plus de trois mois sans jouer a regardé son adversaire aligner les jeux dans la première manche (6-1 en 33 minutes). Déjà tout près de jeter l'éponge à l'issue de cette première manche, il a finalement insisté. Mais après avoir de nouveau laissé filer sa mise en jeu, le protégé de Thierry Ascione, visiblement très marqué physiquement par ses deux premiers matchs (contre Gilles Simon et Feliciano Lopez), a préféré ne pas prendre de risque plus longtemps et limiter la casse en abandonnant dès la fin de ce premier jeu.



A.C



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



Quarts de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) - Gombos (SLQ)

Krajinovic (SER, n°7) bat Barrère (FRA) : 6-2, 7-5

Pospisil (CAN) bat Gasquet (FRA) : 6-1, 1-0 abandon

Herbert (FRA) - Goffin (BEL, n°2)



Huitièmes de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) bat Mannarino (FRA) : 4-6, 6-1, 6-4

Gombos (SLQ) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 7-5, 6-4

Barrère (FRA) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

Krajinovic (SER, n°7) bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-1



Gasquet (FRA) bat Lopez (ESP) : 6-7 (1), 6-4, 6-2

Pospisil (CAN) bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-2, 6-3

Herbert (FRA) bat Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) : 7-6 (2), 7-5

Goffin (BEL, n°2) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-6 (9)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-7 (7), 6-0

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Lopez (ESP) bat Humbert (FRA, n°8) : 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye