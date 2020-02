ATP - Montpellier : Krajinovic pour Barrère

Grégoire Barrère connait son adversaire en quarts de finale de l'Open Sud de France. Il s'agit de Filip Krajinovic, la tête n°7 du tournoi. Le Serbe, 44eme mondial, s'est imposé sans difficulté face au Suédois Mikael Ymer, 76eme : 6-1, 6-1. Mais le score ne reflète pas forcément le scénario de la partie, car Ymer a lutté pendant 1h17 et certains jeux ont été très longs, à l'image du dernier de la première manche, où Krajinovic a eu besoin de six balles de set pour conclure sur le service adverse. Avec 32 points disputés, les deux premiers jeux du deuxième set ont duré longtemps également. C'est en tout cas Krajinovic, qui a remporté les huit derniers points du match, qui défiera Grégoire Barrère pour la première fois de sa carrière vendredi, avec une place en demi-finale à la clé.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



Huitièmes de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) - Mannarino (FRA)

Ruusuvuori (FIN, Q) - Gombos (SLQ)

Barrère (FRA) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

Krajinovic (SER, n°7) bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-1



Lopez (ESP) - Gasquet (FRA)

Pospisil (CAN) bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-2, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) - Herbert (FRA)

Bublik (KAZ) - Goffin (BEL, n°2)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-7 (7), 6-0

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Lopez (ESP) bat Humbert (FRA, n°8) : 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye