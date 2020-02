Un quatrième Français en huitièmes de finale à Montpellier ! Après Gaël Monfils (directement qualifié en tant que tête de série n°1), Grégoire Barrère (qui a gagné son premier match lundi) et le vainqueur du duel Gasquet - Simon, c'est Pierre-Hugues Herbert qui a décroché son billet. L'Alsacien, 67eme mondial, a dominé le qualifié ukrainien Sergiy Stakhovsky (153eme) sur le score de 6-2, 7-5 en 1h30. Il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre dans le premier set, où il a pris le service adverse à 1-1 et 4-2. Dans le deuxième, Herbert a mené 4-2, puis 5-3, et s'est procuré deux balles de match à 5-4 sur le service de l'Ukrainien, qui les a sauvées. Et alors qu'il servait pour le match, le Français est passé totalement à côté de son jeu, ne marquant qu'un seul point, ce qui a permis à Stakhovsky de revenir à 5-5. Mais dans le jeu suivant, c'est Herbert qui a réussi à breaker, sur sa troisième occasion, avant de conclure ensuite sur son service. Le voilà donc en huitièmes de finale face à Felix Auger-Aliassime (0-0 dans les confrontations) ou Damir Dzumhur (1-1).

Couacaud ne passe pas

A la recherche de sa première victoire dans le grand tableau d'un tournoi ATP, Enzo Couacaud va devoir encore patienter. Le joueur de bientôt 25 ans, classé au 214eme rang mondial, s'est incliné ce mardi au premier tour de l'Open Sud de France de Montpellier, dont il était issu des qualifications. Il a subi la loi du 44eme mondial, Filip Krajinovic, qui s'est imposé 6-4, 6-4 en 1h26. Malgré ses 9 aces, le Français a été breaké à quatre reprises : à 3-1 et 3-3 dans le premier set alors qu'il avait mené 3-0, et à 0-0 et 3-3 dans le deuxième, alors qu'il venait de débreaker. Il pourra donc nourrir quelques regrets, mais le Serbe a fait parler son expérience.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) - Popyrin (AUS)

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Humbert (FRA, n°8) - Lopez (ESP)

Simon (FRA) - Gasquet (FRA)

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) - Dzumhur (BOS, Q)

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye