Pierre-Hugues Herbert n'ira pas plus loin que les huitièmes de finale pour son premier tournoi ATP de la saison. Le joueur français, issu des qualifications, a été éliminé ce mercredi par Alexander Bublik. Le Kazakh, 35eme mondial et tête de série n°6 du tournoi, s'est imposé sur le score de 6-3, 6-7, 6-2 en 1h57. Auteur de onze aces, il n'a été breaké qu'à deux reprises lors de ce match. Dans le premier set, Bublik a pris le service de Herbert d'entrée, puis a sauvé deux balles de 4-4 avant de breaker une deuxième fois pour conclure (6-3). Dans le deuxième, le Kazakh a mené 4-2 mais l'Alsacien a débreaké dans la foulée (4-4), avant de sauver deux balles de match à 5-4. Tout s'est finalement joué au tie-break, où Bublik n'a pas existé : 7-2. Dans le dernier set, Herbert a tenu jusqu'à 2-2, mais il a ensuite complètement explosé, ne remportant plus que quatre points sur seize et perdant deux fois son service. C'est donc le Kazakh qui affrontera en quarts de finale vendredi Roberto Bautista Agut ou Gilles Simon.

Gasquet en huitièmes, comme d'habitude

Ugo Humbert a trouvé sa bête noire ! Pour la deuxième fois en quinze jours, le 40eme joueur mondial était opposé à Richard Gasquet (75eme), et comme au premier tour de l'Open d'Australie, c'est le Biterrois qui s'est imposé. Entre le chaud soleil de Melbourne et la salle de Montpellier, les conditions de jeu n'avaient rien à voir, mais le plus âgé des deux s'est encore imposé (6-7, 6-4, 6-3 en 2h51), en finissant plus frais physiquement. Si Gasquet a réussi le break d'entrée de match, il a fini par perdre son service lui aussi, à 4-3. L'ancien joueur du Top 10 a ensuite manqué cinq balles de break à 5-5 avant de sauver une balle de set sur son service, et c'est finalement au tie-break qu'il s'est incliné (3-7). Dans le deuxième set, les deux joueurs ont bien tenu leur service jusqu'à 3-3, puis Humbert s'est procuré quatre balles de break, mais les a manquées, et à 5-4, c'est lui qui a cédé sa mise en jeu et a laissé son adversaire égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set où le Messin, en difficulté physiquement, s'est fait breaker à 3-2, et Gasquet est parvenu à conclure à 5-3 sur son service, après avoir été mené 0-40. Le joueur de 35 ans se qualifie pour la neuvième fois de sa carrière pour les huitièmes de finale à Montpellier, alors que Humbert, qui n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matchs, va tenter de se refaire une santé du côté de Rotterdam la semaine prochaine.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



Huitièmes de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - McDonald (USA)

Davidovich Fokina (ESP) - Mannarino (FRA) - Goffin (BEL, n°8, WC)

Monfils (FRA, n°3) - M.Ymer (SUE)

Kwon (CdS) - Gasquet (FRA)



Krajinovic (SER, n°5) - Tsonga (FRA)

Dzumhur (BOS, Q) - Basilashvili (GEO, n°4)

Bublik (KAZ, n°6) bat Herbert (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 7-2

Simon (FRA, Q) - Bautista Agut (ESP, n°2)



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

McDonald (USA) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 7-6 (2)

Davidovich Fokina (ESP) - Mannarino (FRA)

Goffin (BEL, n°8, WC) bat Bonzi (FRA) : 2-6, 7-5, 6-1



Monfils (FRA, n°3) - Bye

M.Ymer (SUE) bat Moutet (FRA) - 7-6 (5), 6-4

Kwon (CdS) bat Gaston (FRA) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA) bat Humbert (FRA, n°7) : 6-7 (3), 6-4, 6-3



Krajinovic (SER, n°5) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 7-6 (3)

Tsonga (FRA) bat Zuk (POL, Q) : 6-4, 6-4

Dzumhur (BOS, Q) bat Molcan (SLQ) : 7-6 (5), 6-

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Herbert (FRA, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-2

Simon (FRA, Q) bat Pouille (FRA, WC) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye