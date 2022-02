ATP - Montpellier : Bublik et Krajinovic s'invitent en demi-finales

Tête de série numéro 5, Filip Krajinovic sera bien au rendez-vous des demi-finales à Montpellier. Le Serbe a, en effet, validé son billet aux dépens du Bosnien Damir Dzumhur en deux manches. Une rencontre qui a démarré par un échange de breaks entre les deux joueurs avant qu’ils récidivent dans les septième et huitième jeux. Le 36eme mondial a ensuite eu une première balle de set sur l’engagement du joueur classé 152eme à l’ATP mais ce dernier a su l’écarter. Ce n’était toutefois que partie remise. En effet, alors que Damir Dzumhur servait pour aller au jeu décisif, Filip Krajinovic a augmenté la pression sur son adversaire qui a fini par céder. La deuxième manche a tout d’abord été équilibrée mais le Serbe a su hausser le ton pour signer une série de quatre jeux remportés consécutivement et conclure sur le service de son adversaire (7-5, 6-2 en 1h39’). Pour une place en finale, Filip Krajinovic affrontera Alexander Bublik. Le Kazakh, tête de série numéro 6, a mis fin au parcours de Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 2. Alors que les deux joueurs ont été solides au service pendant les huit premiers jeux, Alexander Bublik a trouvé la faille pour breaker puis remporter le premier set. L’Espagnol, après avoir écarté une balle de break dès le premier jeu, a pris le service du Kazakh pour mener trois jeux à un. Après avoir manqué le double break, Roberto Bautista Agut a égalisé à une manche partout sur l’engagement du 35eme mondial. La dernière manche a vu les deux joueurs se montrer solides au service sauf le 19eme mondial qui, dans le cinquième jeu, a dû écarter six balles de break. L’issue logique a été un jeu décisif qui a tourné sur deux points remportés par Alexander Bublik sur le service de Roberto Bautista Agut. Si ce dernier a su récupérer la moitié de son retard, la messe était dite et le Kazakh a conclu à sa première balle de match (6-4, 2-6, 7-6 en 2h05’).



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



Quarts de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Mannarino (FRA)

M.Ymer (SUE) - Gasquet (FRA)

Krajinovic (SER, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 7-5, 6-2

Bublik (KAZ, n°6) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-4, 2-6, 7-6 (4)



Huitièmes de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat McDonald (USA) : 6-2, 7-6 (5)

Mannarino (FRA) bat Goffin (BEL, n°8, WC) : 6-4, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Monfils (FRA, n°3) : 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Kwon (CdS) : 7-5, 6-4



Krajinovic (SER, n°5) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 7-6 (2)

Dzumhur (BOS, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 6-1, 5-7, 6-2

Bublik (KAZ, n°6) bat Herbert (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 7-2

Bautista Agut (ESP, n°2) bat Simon (FRA, Q) - : 6-4, 3-2 abandon



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

McDonald (USA) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 7-6 (2)

Mannarino (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-4

Goffin (BEL, n°8, WC) bat Bonzi (FRA) : 2-6, 7-5, 6-1



Monfils (FRA, n°3) - Bye

M.Ymer (SUE) bat Moutet (FRA) - 7-6 (5), 6-4

Kwon (CdS) bat Gaston (FRA) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA) bat Humbert (FRA, n°7) : 6-7 (3), 6-4, 6-3



Krajinovic (SER, n°5) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 7-6 (3)

Tsonga (FRA) bat Zuk (POL, Q) : 6-4, 6-4

Dzumhur (BOS, Q) bat Molcan (SLQ) : 7-6 (5), 6-

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Herbert (FRA, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-2

Simon (FRA, Q) bat Pouille (FRA, WC) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye