ATP - Montpellier : Bublik domine A.Zverev et ouvre son palmarès

La cinquième tentative aura été la bonne pour Alexander Bublik ! Battu en finale à Chengdu et Newport en 2019 puis à Singapour et Antalya la saison passée, le Kazakh a ouvert son palmarès sur le circuit ATP à l’issue de la finale du tournoi de Montpellier. Pour cela, le 35eme joueur mondial a pris le meilleur sur Alexander Zverev, tête de série numéro 1 dans l’Hérault. Une finale qui s’est animée dans le cinquième jeu, quand Alexander Bublik a converti sa deuxième balle de break pour prendre l’ascendant. Toutefois, le numéro 3 mondial a immédiatement réagi pour revenir à trois jeux partout. Le Kazakh n’a pas coupé son effort et est allé chercher une deuxième fois le service de l’Allemand afin d’engager pour remporter le premier set. Alexander Zverev a tenté de recoller une nouvelle fois mais a manqué deux opportunités de débreak avant de voir Alexander Bublik convertir sa première balle de set.

Bublik prive A.Zverev d’un deuxième titre à Montpellier

La deuxième manche a débuté exactement comme la première. Après avoir eu deux premières balles de break dès le deuxième jeu, la tête de série numéro 6 est allé chercher le break pour mener à nouveau trois jeux à deux. Cette fois, Alexander Zverev n’a pas eu l’opportunité de réagir car Alexander Bublik a confirmé son break avec un jeu blanc puis n’a pas eu la moindre balle de débreak à sauver jusqu’au terme de la rencontre. L’Allemand a même cédé quand, au moment de servir pour rester dans le match, il a concédé une deuxième fois son engagement sur un jeu blanc. Alexander Bublik remporte ainsi son tout premier titre sur le circuit ATP (6-4, 6-3 en 1h10’) quand Alexander Zverev, qui avait remporté le tournoi de Montpellier en 2017, ne récidive pas pour atteindre la barre des 20 titres depuis le début de sa carrière professionnelle.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



Finale

Bublik (KAZ, n°6) bat A.Zverev (ALL, n°1, WC) : 6-4, 6-3



Demi-finales

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-3

Bublik (KAZ, n°6) bat Krajinovic (SER, n°5) : 6-4, 6-2



Quarts de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat Mannarino (FRA) : 6-1, 6-0

M.Ymer (SUE) bat Gasquet (FRA) : 7-5, 6-7 (6), 6-1

Krajinovic (SER, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 7-5, 6-2

Bublik (KAZ, n°6) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-4, 2-6, 7-6 (4)



Huitièmes de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat McDonald (USA) : 6-2, 7-6 (5)

Mannarino (FRA) bat Goffin (BEL, n°8, WC) : 6-4, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Monfils (FRA, n°3) : 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Kwon (CdS) : 7-5, 6-4



Krajinovic (SER, n°5) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 7-6 (2)

Dzumhur (BOS, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 6-1, 5-7, 6-2

Bublik (KAZ, n°6) bat Herbert (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 7-2

Bautista Agut (ESP, n°2) bat Simon (FRA, Q) - : 6-4, 3-2 abandon



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

McDonald (USA) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 7-6 (2)

Mannarino (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-4

Goffin (BEL, n°8, WC) bat Bonzi (FRA) : 2-6, 7-5, 6-1



Monfils (FRA, n°3) - Bye

M.Ymer (SUE) bat Moutet (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Kwon (CdS) bat Gaston (FRA) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA) bat Humbert (FRA, n°7) : 6-7 (3), 6-4, 6-3



Krajinovic (SER, n°5) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 7-6 (3)

Tsonga (FRA) bat Zuk (POL, Q) : 6-4, 6-4

Dzumhur (BOS, Q) bat Molcan (SLQ) : 7-6 (5), 6-

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Herbert (FRA, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-2

Simon (FRA, Q) bat Pouille (FRA, WC) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye