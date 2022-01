ATP - Montpellier : Bonzi s'est écroulé

Premier des onze Français à entrer en lice au tournoi de Montpellier, Benjamin Bonzi n'ira pas plus loin. Le natif de Nîmes espérait prendre sa revanche sur David Goffin, qui l'avait éliminé en trois sets l'an passé en huitièmes de finale avant de remporter le tournoi, mais c'est raté. Le Belge s'est en effet imposé 2-6, 7-5, 6-1 après 1h53 de jeu, où il s'est fait très peur. De retour d'une blessure au genou et éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie par Dan Evans, le n°52 mondial a eu beaucoup de mal à entrer dans la partie et s'est retrouvé mené 6-2, 3-0, mais il s'est accroché et a profité de la grosse baisse de régime du Français (68eme mondial) pour remporter son cinquième match de suite dans l'Hérault. Bonzi, qui a dû sauver une balle de break dès le premier jeu du match, a ensuite vécu cette première manche comme dans un rêve, avec un break à 1-0 et à 5-2 et seulement un point perdu sur son service. Sur sa lancée, il a pris le service adverse à 1-0 dans le deuxième set, mais à 3-1, Goffin a commencé à mieux jouer et le Français a baissé d'intensité. Le Belge est d'abord revenu à 3-3 en sauvant une balle de 4-2, puis a signé un autre break décisif à 5-5. Bonzi a alors commis de nombreuses fautes, tentant de monter au filet sans réussite, et a perdu trois fois son service dans le dernier set, s'inclinant sur sa troisième balle de match. Il pourra nourrir des regrets car il avait la tête de série n°8 à portée de raquette... On le retrouvera la semaine prochaine du côté de Cherbourg, sur ce circuit Challenger qu'il adore (il avait gagné 6 tournois l'an passé). Goffin, de son côté, affrontera Davidovich Fokina ou Mannarino en huitièmes.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

Ivashka (BIE) - McDonald (USA)

Davidovich Fokina (ESP) - Mannarino (FRA)

Goffin (BEL, n°8, WC) bat Bonzi (FRA) : 2-6, 7-5, 6-1



Monfils (FRA, n°3) - Bye

Moutet (FRA) - M.Ymer (SUE)

Gaston (FRA) - Kwon (CdS)

Gasquet (FRA) - Humbert (FRA, n°7)



Krajinovic (SER, n°5) - Popyrin (AUS)

Tsonga (FRA) - Zuk (POL, Q)

Molcan (SLQ) - Dzumhur (BOS, Q)

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) - Griekspoor (PBS)

Herbert (FRA, Q) - Gojowczyk (ALL)

Pouille (FRA, WC) - Simon (FRA, Q)

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye