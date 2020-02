Adrian Mannarino sera au rendez-vous des huitièmes de finale de l’Open Sud de France. Le Français a, en effet, pris le meilleur sur l’Australien Alexei Popyrin en trois manches. Une rencontre qui a démarré tambour battant pour le 45eme joueur mondial puisqu’il n’a rien laissé à son adversaire en 21 minutes. La deuxième manche a été plus équilibrée avec le 99eme mondial qui a laissé passer trois opportunités de break dans le quatrième jeu avant d’égaliser à une manche partout au jeu décisif et à la troisième balle de set. Mais la dernière manche a été le copier-coller de la première avec Alexei Popyrin qui n’a pas pu répondre à Adrian Mannarino. Le Français s’impose nettement pour sceller le sort du match après 1h57’ d’échanges (6-0, 6-7, 6-0) et rejoindre en huitièmes de finale Gaël Monfils, tête de série numéro 1.

Humbert n'a pas fait le poids

Un petit tour et puis s'en va, comme l'an dernier. Ce mercredi après-midi, au tournoi ATP 250 de Montpellier, sur dur indoor, le Français Ugo Humbert, 43eme joueur mondial et tête de série n°8, a été lourdement battu par l'Espagnol Feliciano Lopez, 55eme joueur mondial, en deux petites manches (6-4, 6-1) et 1h10 de jeu. Dans la première manche, après avoir eu une balle de break à 2-1, le Français a fini par perdre son service à 3-3, avant de voir son adversaire conclure sur sa première tentative (4-6). Le second set fut plus compliqué et Humbert a alors cédé trois de ses quatre mises en jeu, avec six balles de break en tout à son encontre. Hors du coup, le mieux classé des deux n'a pas pu lutter et laisse ainsi son adversaire rejoindre les huitièmes de finale de l'épreuve.

Rentrée réussie pour Gasquet

Trois mois et demi après, revoilà Richard Gasquet de retour aux affaires. Le Français n'avait plus disputé la moindre rencontre sur le circuit ATP depuis le 24 octobre dernier. Ce mercredi, le 58eme joueur mondial s'est défait de son compatriote Gilles Simon, 59eme joueur mondial, au premier tour du tournoi de Montpellier, sur dur indoor, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h28 de jeu. D'entrée de première manche, le Biterrois a fait le break, avant de se faire débreaker à 2-3. Après un nouveau break, blanc, à 4-4, Gasquet a ensuite conclu sur son service, également blanc (4-6). Dans la seconde manche, le mieux classé des deux n'a eu besoin que d'un break, à 2-2, avant ensuite de conclure sur sa seconde balle de match obtenue (4-6).

Barrère s'offre Dimitrov

Il était loin d'être le favori. Ce mercredi soir, à l'occasion des huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Montpellier, sur dur indoor, le Français Grégoire Barrère, 91eme joueur mondial, s'est offert le scalp du Bulgare Grigor Dimitrov, 23eme joueur mondial, tête de série n°4 et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (7-6 (4), 4-6, 5-7) et 2h36 de jeu. Dans l'ultime manche, le Bulgare a perdu son service d'entrée, ce qui a alors permis à son adversaire de faire la course en tête, jusqu'à se procurer une première balle de match, à 3-5. Incapable de conclure, le Français a même perdu son service dans la foulée, avant de rebreaker ensuite Dimitrov. Sur sa mise en jeu, le moins bien classé des deux s'est alors procuré trois nouvelles balles de match, avant de conclure sur la dernière (5-7).



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



Huitièmes de finale

Monfils (FRA, WC, n°1) - Mannarino (FRA)

Ruusuvuori (FIN, Q) - Gombos (SLQ)

Barrère (FRA) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

Ymer (SUE) - Krajinovic (SER, n°7)



Lopez (ESP) - Gasquet (FRA)

Pospisil (CAN) - Shapovalov (CAN, n°3)

Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) - Herbert (FRA)

Bublik (KAZ) - Goffin (BEL, n°2)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-7 (7), 6-0

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Novak (AUT) : 7-6 (3), 4-6, 6-2

Gombos (SLQ) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 3-6, 6-4, 6-3



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Ymer (SUE) bat Sinner (ITA) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER, n°7) bat Couacaud (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Lopez (ESP) bat Humbert (FRA, n°8) : 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (5), 6-2, 6-2

Herbert (FRA) bat Stakhovsky (UKR, Q) : 6-2, 7-5

Bublik (KAZ) bat Laaksonen (SUI) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Goffin (BEL, n°2) - Bye