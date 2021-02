ATP - Montpellier : Barrère s'offre Basilashvili pour son entrée en lice

Belle performance de Grégoire Barrère ! Ce mercredi, le Français, 113eme joueur mondial et issu des qualifications, s'est offert le scalp du Géorgien Nikoloz Basilashvili, 40eme joueur mondial, au premier tour du tournoi ATP 250 de Montpellier, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h17 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont cédé chacun leur premier service. Sur sa mise en jeu suivante, le Français a bien failli se faire rebreaker. Finalement, dans la foulée, c'est bien Barrère qui est arrivé à ses fins, sur sa cinquième balle. Un avantage que le moins bien classé des deux n'a ensuite plus lâché, pour s'adjuger la première manche à sa première tentative (6-4). Dans la deuxième et dernière manche, le Georgien a été contraint de sauver deux balles de break d'entrée, avant finalement de faire la différence le premier, à 1-2. Alors qu'il menait 2-4 et s'apprêtait à se diriger vers un éventuel ultime set, le sort en a décidé autrement. Incapable de remporter ses deux dernières mises en jeu et malgré une balle de débreak à 5-4, le mieux classé des deux a fini par rendre définitivement les armes (6-4). Au prochain tour, Grégoire Barrère affrontera l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, 13eme joueur mondial et tête de série n°1. Ça passe également pour l'Italien Lorenzo Sonego, 36eme joueur mondial et tête de série n°7, qui s'est qualifié pour les quarts de finale, aux dépens de l'Américain Sebastian Korda, 92eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h15 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour l'Italien Jannik Sinner, 34eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a chuté contre le Slovène Aljaz Bedene, 60eme joueur mondial, en trois manches (3-6, 6-2, 7-6 (3)) et 2h37 de jeu.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 323 970€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Huitièmes de finale

Bautista Agut (ESP, n°1) - Barrère (FRA, Q)

Griekspoor (PBS, Q) - Humbert (FRA, n°6)

Lajovic (SER, n°3) - Novak (AUT)

Vesely (RTC) - Gojowczyk (ALL, Q)



Bedene (SLO) - Gerasimov (BIE)

Davidovich Fokina (ESP) - Hurkacz (POL, n°4)

Sonego (ITA, n°7) bat Korda (USA) : 6-3, 6-2

Bonzi (FRA, WC) - Goffin (BEL, n°2)



1er tour

Bautista Agut (ESP, n°1) - Bye

Barrère (FRA, Q) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-4

Griekspoor (PBS, Q) bat Giron (USA) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Humbert (FRA, n°6) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 7-6 (3)



Lajovic (SER, n°3) – Bye

Novak (AUT) bat Simon (FRA) : 7-6 (5), 1-6, 6-3

Vesely (RTC) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-1

Gojowczyk (ALL, Q) bat Struff (ALL, n°8) : 6-3, 6-4



Bedene (SLO) bat Sinner (ITA, n°5) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)

Gerasimov (BIE) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (8), 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 7-6 (3), 5-7, 6-2

Hurkacz (POL, n°4) - Bye



Sonego (ITA, n°7) bat Gaston (FRA, WC) : 6-3, 6-7 (7), 6-1

Korda (USA) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 6-2

Bonzi (FRA, WC) bat Pouille (FRA) : 7-6 (6), 6-2

Goffin (BEL, n°2) - Bye