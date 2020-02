ATP - Montpellier : Barrère a rendez-vous avec Dimitrov

Il y aura au moins trois Français en huitièmes de finale de l'Open Sud de France de Montpellier : Gaël Monfils, tête de série n°1 et exempté de premier tour, le vainqueur du duel Gasquet - Simon, et Grégoire Barrère ! Le Francilien de bientôt 26 ans, 91eme mondial, s'est défait d'un joueur mieux classé au premier tour, le Portugais Joao Sousa (69eme) : 6-1, 7-6 en 1h47. Barrère a pourtant été le premier à devoir sauver une balle de break, à 2-2 dans la première manche, mais il a effacé cette balle de break, et a pris le service adverse lors des deux jeux suivants pour empocher le set. Dans le deuxième, les deux joueurs ont eu du mal à tenir leur mise en jeu (10 balles de break au total). Le Français a mené 3-1, mais s'est fait chiper son service dans la foulée. Tout s'est donc joué lors d'un tie-break spectaculaire où Sousa a mené 6-2, mais a manqué quatre balles de set, encaissant six points de suite pour perdre le jeu décisif 8-6, et donc le match ! Grégoire Barrère aura donc l'honneur d'affronter pour la première fois de sa carrière le n°23 mondial Grigor Dimitrov, au tour suivant. A noter également que Denis Shapovalov, tête de série n°3 et exempté de premier tour, affrontera son compatriote Vasek Pospisil au deuxième.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur indoor, 606 350€)

Tenant du titre : Jo-Wilfried Tsonga (FRA)



1er tour

Monfils (FRA, WC, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) - Popyrin (AUS)

Ruusuvuori (FIN) Q - Novak (AUT)

Gombos (SLQ) - Carreno Busta (ESP, n°6)



Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye

Barrère (FRA) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (6)

Sinner (ITA) - Ymer (SUE)

Couacaud (FRA, Q) - Krajinovic (SER, n°7)



Humbert (FRA, n°8) - Lopez (ESP)

Simon (FRA) - Gasquet (FRA)

Pospisil (CAN) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, WC, n°5) - Dzumhur (BOS, Q)

Stakhovsky (UKR, Q) - Herbert (FRA)

Bublik (KAZ) - Laaksonen (SUI)

Goffin (BEL, n°2) - Bye