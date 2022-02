La cinquième sera-t-elle la bonne pour Alexander Bublik ? Après Newport et Chengdu en 2019 et Singapour et Antalya en 2021, le Kazakh de 24 ans va disputer sa cinquième finale sur le circuit ATP, dimanche à Montpellier, et tentera de remporter son tout premier titre. En demi-finale, le 35eme mondial et tête de série n°6 a disposé de celui qui est classé juste derrière lui, Filip Krajinovic : 6-4, 6-2 en 1h03. Auteur de 13 aces, 2 doubles-fautes et 76% de premières balles, Bublik n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service du Serbe à 3-3 dans le premier set et à 2-2 et 4-2 dans le deuxième. En finale, le Kazakh sera opposé à Alexander Zverev, qu'il a battu lors de leur seule confrontation, à Rotterdam l'an passé.

A.Zverev facile face à M.Ymer

En effet, à l’image de son frère Elias Ymer à Pune, Mikael Ymer a échoué aux portes de la finale à Montpellier. Il faut dire que le Suédois avait fort à faire avec un duel face au numéro 3 mondial. Alexander Zverev a très vite donné le ton, remportant les quatre premiers jeux du match. Un troisième break a ensuite permis à l’Allemand de remporter le premier set. La deuxième manche a démarré de la même manière, avec deux breaks consécutifs permettant à la tête de série numéro 1 de mener quatre jeux à rien. Mikael Ymer s’est alors rebellé et a effacé un break de retard mais n’a pas pu faire douter plus longtemps Alexander Zverev. Imperturbable, l’Allemand a conclu la rencontre sur un jeu blanc (6-1, 6-3 en 53 minutes) et disputera sa première finale de l’année, la deuxième à Montpellier après son titre en 2017.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



Finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bublik (KAZ, n°6)



Demi-finales

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-3

Bublik (KAZ, n°6) bat Krajinovic (SER, n°5) : 6-4, 6-2



Quarts de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat Mannarino (FRA) : 6-1, 6-0

M.Ymer (SUE) bat Gasquet (FRA) : 7-5, 6-7 (6), 6-1

Krajinovic (SER, n°5) bat Dzumhur (BOS, Q) : 7-5, 6-2

Bublik (KAZ, n°6) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-4, 2-6, 7-6 (4)



Huitièmes de finale

A.Zverev (ALL, n°1, WC) bat McDonald (USA) : 6-2, 7-6 (5)

Mannarino (FRA) bat Goffin (BEL, n°8, WC) : 6-4, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Monfils (FRA, n°3) : 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Kwon (CdS) : 7-5, 6-4



Krajinovic (SER, n°5) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 7-6 (2)

Dzumhur (BOS, Q) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 6-1, 5-7, 6-2

Bublik (KAZ, n°6) bat Herbert (FRA, Q) : 6-3, 6-7 (2), 7-2

Bautista Agut (ESP, n°2) bat Simon (FRA, Q) - : 6-4, 3-2 abandon



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

McDonald (USA) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 7-6 (2)

Mannarino (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 6-4

Goffin (BEL, n°8, WC) bat Bonzi (FRA) : 2-6, 7-5, 6-1



Monfils (FRA, n°3) - Bye

M.Ymer (SUE) bat Moutet (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Kwon (CdS) bat Gaston (FRA) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA) bat Humbert (FRA, n°7) : 6-7 (3), 6-4, 6-3



Krajinovic (SER, n°5) bat Popyrin (AUS) : 7-5, 7-6 (3)

Tsonga (FRA) bat Zuk (POL, Q) : 6-4, 6-4

Dzumhur (BOS, Q) bat Molcan (SLQ) : 7-6 (5), 6-

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Herbert (FRA, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-2

Simon (FRA, Q) bat Pouille (FRA, WC) : 7-6 (4), 5-7, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye