ATP - Monte-Carlo : Tsonga ne sera pas là

Comme le numéro 4 mondial Dominic Thiem, pour ne citer que lui, Jo-Wilfried Tsonga ne devrait pas être de la partie pour le lancement de la saison sur terre battue, le 10 avril prochain à Monte-Carlo. Initialement, le Manceau plus apparu sur les courts depuis son élimination d'entrée du 15 mars dernier à Dubaï, où il avait été contraint une nouvelle fois de jeter l'éponge en plein match, contre le Tunisien Malek Jaziri alors que les deux hommes se trouvaient toujours au coude à coude (3-3) dans le premier set, aurait dû reprendre à l'occasion du rendez-vous monégasque qui débutera donc le 10 avril et se terminera huit jours plus tard, le 18. C'est en tout cas ce que laissait penser la présence de son nom sur la liste d'attente pour ce tournoi auquel il a participé neuf fois depuis le début de sa carrière mais qu'il avait quitté dès son entrée en lice lors de la dernière édition, en 2019, sur un nouvel abandon (à 4-6, 0-6 contre lui face à l'Américain Taylor Fritz).

A 35 ans, Tsonga n'a probablement plus envie de passer par des qualifications...

Visiblement, l'ancien numéro 1 français, aujourd'hui 68eme au classement, a revu sa position, puisqu'il n'apparaît plus parmi les inscrits. A moins que sa lésion au niveau du biceps droit qui l'avait obligé à renoncer au Masters 1000 de Miami l'a également forcé à faire l'impasse sur Monte-Carlo (il était question initialement d'une absence de deux à six semaines). Lundi dernier, sa présence à l'entraînement sur les courts de la All In Academy de Villeneuve Loubet semblait donner l'impression que le joueur de 35 ans était parfaitement remis, et prêt à retrouver les terrains sur le Rocher. Pourtant, c'est par son absence que Tsonga devrait briller uniquement une fois de plus. Les deux dernières invitations ayant été délivrées à son compatriote Lucas Pouille et au Monégasque Lucas Catarina, l'ex-leader de l'équipe de France de Coupe Davis aurait dû de toute façon les qualifications pour pouvoir intégrer le tableau principal. Une perspective qui a semble-t-il refroidi le double demi-finaliste de l'épreuve (en 2013 et 2016). D'où peut-être son souhait de se retirer.