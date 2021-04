Stefanos Tsitsipas n'a pas eu à trop s'employer. Ce mercredi, le Grec, 5eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, après avoir profité de l'abandon de son adversaire, à savoir l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 58eme joueur mondial, après un set (7-5) et 57 petites minutes de jeu. Malgré cette victoire, le Grec ne s'est clairement pas épargné quelques frayeurs. Dans ce fameux set unique, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. Finalement, c'est bel et bien Stefanos Tsitsipas qui a craqué le premier en cédant son service avant, toutefois, de débreaker, blanc, dans la foulée. Au moment où il servait pour égaliser à 6-6, l'Espagnol a donc de nouveau cédé son service, synonyme alors de gain de la première manche pour son adversaire d'un jour (7-5). C'en était visiblement déjà trop pour Alejandro Davidovich Fokina, touché à la cuisse gauche et qui a donc décidé de ne pas poursuivre cette rencontre. Pour sa troisième participation à ce Masters 1000, Tsitsipas rejoint donc le dernier carré, lui qui n'avait encore jamais fait mieux que les huitièmes de finale sur le Rocher.

Après Djokovic, Evans fait tomber Goffin

Il retrouvera Daniel Evans. Le Britannique, 33eme joueur mondial et tombeur de Novak Djokovic au tour précédent, a sorti une nouvelle tête de série. En quarts à Monte-Carlo, le Belge David Goffin, 15eme joueur mondial et tête de série n°11, s'est incliné en trois manches (5-7, 6-3, 6-4) et 2h44 de jeu. Le Belge s'était emparé de la première manche. Malgré un break d'entrée et mené 5-4 service à suivre pour son adversaire, David Goffin a retourné la situation et remporté les trois derniers jeux de ce set (7-5). Un avantage qu'il n'a pas su tenir. Dns la deuxième manche, le Britannique s'est montré le plus solide au service, tout en prenant, par deux fois, celui de son adversaire, à 1-1 puis à 5-3, et malgré deux balles de débreak à 3-2 (6-3). Enfin, dans l'ultime manche, les deux hommes se sont rendu coup pour coup, avec toutefois sept balles de break pour David Goffin. De son côté, le 33eme joueur mondial en a obtenu d'abord deux, avant, tout simplement, de remporter le match, sur sa troisième et dernière (6-4). Le meilleur Britannique, qui n'avait encore jamais dépassé le deuxième tour en Masters 1000, va pouvoir remonter dans le classement ATP et connaître, au moins, une inédite 25eme place.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



Quarts de finale

Evans (GBR) bat Goffin (BEL, n°11) : 5-7, 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, abandon

Rublev (RUS, n°6) - Nadal (ESP, n°3)

Ruud (NOR) - Fognini (ITA, n°15)



Huitièmes de finale

Evans (GBR) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-4, 7-5

Goffin (BEL, n°11) bat A.Zverev (ALL, n°5) : 6-4, 7-6 (7)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Garin (CHI, n°16) : 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (2)



Rublev (RUS, n°6) bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 7-6 (2), 5-7, 6-3

Nadal (ESP, n°3) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-1

Ruud (NOR) bat Carreño Busta (ESP, n°12) : 7-6 (4), 5-7, 7-5

Fognini (ITA, n°15) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6