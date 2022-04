THROUGH TO THE FINAL IN MONTE-CARLO‼️@steftsitsipas takes out the No. 2 seed in straight sets 6-4, 6-2.@ROLEXMCMASTERS | #RolexMCMasters pic.twitter.com/F8brDmadW7

Tsitsipas toujours aussi à l’aise face à A.Zverev

Davidovich Fokina, première !



Davidovich Fokina a su se reprendre

MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale



Stefanos Tsitsipas est toujours plus à l’aise à Monaco. Déjà sacré sur les courts du Monte-Carlo Country Club l’an passé, le numéro 5 mondial reste en lice pour un deuxième titre consécutif. Pour cela, le Grec a pris le meilleur sur une de ses cibles préférées, Alexander Zverev. Une demi-finale qui a parfaitement démarré pour Stefanos Tsitsipas, qui a pris d’entrée le service de l’Allemand. Toutefois, ce dernier a eu de la ressource pour revenir immédiatement à hauteur. Mais l’enthousiasme de la tête de série numéro 3 du tournoi n’a pas totalement été douché puisque, de haute lutte, il a su reprendre la main pour mener cinq jeux à deux. Toutefois, au moment de servir pour le gain du set, la machine s’est comme enrayée. En effet, après une entame de jeu ratée et trois points concédés consécutivement, Stefanos Tsitsipas n’a pu écarter qu’une seule balle de débreak. Alexander Zverev pensait alors être revenu dans le match mais l’Allemand était dans l’erreur. Fébrile au service, il l’a concédée sur un jeu blanc et a vu le set s’envoler.La deuxième manche a tout d’abord commencé par des débats équilibrés. En effet, sur les cinq premiers jeux, aucune opportunité de break n’a été à signaler. Ce n’était qu’une question de temps car, dans la foulée, Stefanos Tsitsipas a mis le holà et haussé le ton pour laisser Alexander Zverev sans réaction. Après avoir converti sa première balle de break du set pour mener quatre jeux à deux, c’est sur le service du numéro 3 mondial que le Grec est allé chercher la victoire. Et, là encore, une seule opportunité a été suffisante. Au terme d’une deuxième manche totalement maîtrisée, Stefanos Tsitsipas se qualifie pour la finale (6-4, 6-2 en 1h15’). Pour la septième fois en dix confrontations, le Grec est sorti vainqueur et va disputer ce dimanche sa quatrième finale en Masters 1000 face à un joueur totalement inexpérimenté à un tel niveau de compétition. Alexander Zverev, quant à lui, devra encore attendre pour disputer une deuxième finale cette année, après le revers concédé face à Alexander Bublik à Montpellier en janvier dernier.Alejandro Davidovich Fokina poursuit sa très belle semaine à Monte-Carlo. L’Espagnol, tombeur de Novak Djokovic en début de semaine, va disputer ce dimanche sa toute première finale sur le circuit ATP, en prime dans un Masters 1000. Le 46eme mondial a toutefois dû se faire violence pour venir à bout de Grigor Dimitrov. La première manche s’est jouée sur une seule balle de break. Dans le troisième jeu, Alejandro Davidovich Fokina a profité d’un moment de faiblesse du Bulgare pour convertir sa première opportunité de prendre le service de son adversaire. A partir de là, les deux joueurs ont solidement tenu et, à la première balle de set, l’Espagnol a pris l’ascendant. La réaction de Grigor Dimitrov a été immédiate, avec le break pris dès l’entame des débats mais le 29eme mondial a ensuite perdu le fil de la rencontre, concédant quatre jeux consécutifs puis a vu Alejandro Davidovich Fokina servir pour le match à cinq jeux à quatre.C’est alors que l’Espagnol est comme sorti du match, perdant son service avant d’être largement dépassé dans le jeu décisif qui a suivi. Totalement relancé dans cette demi-finale, Grigor Dimitrov a cru avoir fait le plus dur quand, dès le premier jeu de la dernière manche, il a pris le service du 46eme mondial. Un break qui aurait pu être doublé dans un troisième jeu interminable, avec huit égalités. Mais aucune des quatre opportunités de corser l’addition n’ont pu être converties. C’était le coup de fouet qu’il fallait à Alejandro Davidovich Fokina. Ce jeu de service défendu bec-et-ongles a relancé l’Espagnol, qui a alors remporté cinq jeux de suite. Aux portes de la finale, le natif de Malaga n’a, cette fois, pas tremblé une seconde. Il ne lui a fallu que deux balles de match pour mettre un terme aux débats (6-4, 6-7, 6-3 en 2h43’). Pour sa première finale, l’opposition sera d’un tout autre ordre avec le tenant du titre Stefanos Tsitsipas ou le numéro 3 mondial Alexander Zverev.Davidovich Fokina (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°3)bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 6-7 (2), 6-3bat Zverev (ALL, n°2) : 6-4, 6-2bat Fritz (USA, n°10) : 2-6, 6-4, 6-3bat Hurkacz (POL, n°11) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)bat Schwartzman (ARG, n°12) : 6-2, 6-7 (3), 6-4bat Sinner (ITA, n°9) : 7-5, 6-3, 7-6 (5)