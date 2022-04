Ruud ne verra pas les quarts



Hubi flourishing on the clay 🧡@HubertHurkacz gets past Ramos-Vinolas 7-6(2) 6-2 to reach the Monte-Carlo QFs and *triple* his 2021 win tally on clay already!#RolexMCMasters pic.twitter.com/HtBDdC2Eof

— Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2022

Zverev solide

MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Huitièmes de finale

Stefanos Tsitsipas tient à son titre. Ce jeudi, le Grec, 5eme joueur mondial et tête de série n°3, s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo à Monaco, sur terre battue, après sa victoire contre le Serbe Laslo Djere, 62eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 7-6 (1)) et 1h54 de jeu. Dans la première manche, c'est le Serbe qui s'est procuré le premier une balle de break, à 1-1.Mais ce n'était que partie remise. Car sur son service suivant, le moins bien classé a fini par craquer, cédant alors son service et la manche (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 1-1, le 62eme joueur mondial s'est à nouveau procuré une balle de break, mais là encore, sans résultat. La décision s'est faite au tie-break. Un jeu décisif que le Grec a largement dominé et conclu à sa première opportunité (7-6 (1)).C'est déjà terminé pour le tout récent finaliste du Masters 1000 de Miami. Le Norvégien Casper Ruud, 7eme joueur mondial et tête de série n°4, a été éliminé en huitièmes par le Bulgare Grigor Dimitrov, 29eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 7-5) et 1h33 de jeu.A 2-5, Casper Ruud a bien cru s'offrir un sursis, en effaçant l'un de ses deux handicaps, à sa deuxième opportunité. Mais incapable de confirmer, le mieux classé des deux a cédé sur son service suivant, face au Bulgare, qui a empoché cette manche, sur sa deuxième balle (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les onze premiers jeux. Lors du douzième et dernier, et alors qu'elle se trouvait au service, la tête de série n°4 a sauvé deux premières balles, avant de s'incliner sur la troisième et dernière, synonyme alors de gain du match pour Grigor Dimitrov (7-5). Le Bulgare sera opposé à Hubert Hurkacz, tête de série n°11, qui s'est défait d'Albert Ramos sur le score de 7-6, 6-2 en 1h28. Le Polonais, auteur de 13 aces et 65% de premières balles, n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a remporté le premier set au tie-break (7-2), puis le deuxième en prenant les deux premiers jeux de service de l'Espagnol (4-0).Dimitrov l'a battu lors de leur seule confrontation, à Indian Wells l'automne dernier. C'est passé aussi pour l'Américain Taylor Fritz, 13eme joueur mondial et tête de série n°10, qui a sorti son compatriote Sebastian Korda, 42eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (4), 7-5) et 1h34 de jeu. Qualification également de l'Argentin Diego Schwartzman, 16eme joueur mondial et tête de série n°12, contre l'Italien Lorenzo Musetti, 83eme joueur mondial, en trois sets (2-6, 6-4, 6-3) et 2h34 de jeu.Pour la deuxième fois de sa carrière (après 2018), Alexander Zverev verra les quarts de finale à Monte-Carlo ! Le n°3 mondial a fait respecter la hiérarchie en se défaisant de Pablo Carreno-Busta (19eme) pour la troisième fois en trois confrontations. L'Allemand s'est imposé 6-2, 7-5 en 1h34 au terme d'un match solide, et n'a donc toujours pas perdu un set cette semaine. Même s'il a été breaké d'entrée, l'Allemand a immédiatement réagi en remportant quatre jeux de suite !Dans le deuxième, Zverev a encore perdu son service d'entrée mais il est parvenu à égaliser à 3-3 après un long jeu. A 5-4 en sa faveur, le n°3 mondial s'st procuré deux balles de match sur le service adverse, et c'est finalement à 6-5 qu'il a converti la troisième et s'est imposé. Le voilà donc en quarts, où l'attend un adversaire redoutable : Andrey Rublev ou Jannik Sinner.(Avec A.S.)bat Goffin (BEL, WC) : 6-4, 6-1bat Korda (USA) : 7-6 (4), 7-5bat Ruud (NOR, n°4) : 6-3, 7-5bat Ramos-Vinolas (ESP) : 7-6 (2), 6-2bat Musetti (ITA) : 2-6, 6-4, 6-3bat Djere (SER) : 7-5, 7-6 (1)Rublev (RUS, n°5) - Sinner (ITA, n°9)bat Carreno Busta (ESP, n°13) : 6-2, 7-5