Coup de chance pour Benjamin Bonzi ! Le joueur français de 25 ans, 63eme mondial, a été repêché et pourra donc disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Gardois avait été éliminé par le Tchèque Jiri Lehecka (99eme) dimanche au dernier tour des qualifications (6-4, 6-3), mais il a été tiré au sort parmi les cinq autres perdants pour remplacer Roberto Bautista Agut, blessé au poignet. Benjamin Bonzi affrontera Dan Evans mardi pour la première fois de sa carrière. Le Français, qui n'a jamais joué un match du tableau principal à Monte-Carlo, ne partira pas favori face au 27eme mondial, demi-finaliste du tournoi l'an passé en battant notamment Novak Djokovic, alors qu'il n'avait jamais remporté un match en Principauté auparavant.

Rinderknech cède en trois sets contre Fognini

Comme Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech (26 ans, 59eme) dispute cette année son tout premier tournoi de Monte-Carlo, pour lequel il est qualifié directement. Mais le natif de Gassin n'a pas eu beaucoup de chance au tirage en héritant de Fabio Fognini, vainqueur en 2019 après avoir notamment battu Rafael Nadal. Et c'est l'Italien de 34 ans (32eme mondial) qui a remporté ce match marqué par neuf breaks sur le score de 7-5, 4-6, 6-3 en 2h29. Breaké deux fois dans le premier set, Fognini a réussi à débreaker dans la foulée (2-2 puis 5-5), et à 6-5 en sa faveur, c'est lui qui s'est montré le plus mordant sur le jeu de service du Français, en le breakant sur un retour gagnant pour empocher la manche. Dans la deuxième, Rinderknech a breaké d'entrée et a réussi à conserver son court avantage, même s'il a dû sauver des balles de débreak à 3-2 et 5-4. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où Fognini a mené 3-1, puis a perdu son service (3-2), mais a re-breaké dans la foulée (4-2). Même s'il a été inquiété alors qu'il servait pour le match (deux balles de débreak pour Rinderknech), l'Italien est parvenu à conclure, et donc s'offrir un deuxième tour contre le tenant du titre, Stefanos Tsitsipas.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Giron (USA) : 7-5, 6-3

Goffin (BEL, WC) - Lehecka (RTC, Q)

Evans (GBR) - Bonzi (FRA, LL)



Fritz (USA, n°10) - Catarina (MON, WC)

Tsonga (FRA, WC) - Cilic (CRO)

Korda (USA) bat van de Zandschulp (PBS) : 7-5, 6-4

Alcaraz (ESP, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°4) - Bye

Rune (DAN, Q) - Karatsev (RUS)

Lajovic (SER) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6 (4)

Dimitrov (BUL) bat Basilashvili (GEO, n°15) : 6-3, 2-0 abandon



Hurkacz (POL, n°11) - Dellien (BOL, Q)

Martinez (ESP) - Humbert (FRA)

Ramos-Vinolas (ESP) bat Griekspoor (PBS) : 6-4, 4-6, 6-2

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Bye

Musetti (ITA) - Paire (FRA)

Fucsovics (HON) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-7 (5), 6-1

Khachanov (RUS) - Schwartzman (ARG, n°12)



Sonego (ITA, n°16) - Ivashka (BIE)

Cressy (USA, LL) - Djere (SER)

Fognini (ITA) bat Rinderknech (FRA) : 7-5, 4-6, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

De Minaur (AUS) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4

Ruusuvuori (FIN, Q) - Garin (CHI)

Coric (CRO) - Sinner (ITA, n°9)



Carreno Busta (ESP, n°13) - Baez (ARG, Q)

Bublik (KAZ) bat Wawrinka (SUI, WC) : 3-6, 7-5, 6-2

Delbonis (ARG) bat Munar (ESP, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Zverev (ALL, n°2) - Bye