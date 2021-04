ATP - Monte-Carlo : Pouille veut retenir le positif

Vainqueur de Guido Pella et Alexei Popyrin, Lucas Pouille n'a pas réussi ce jeudi à passer l'obstacle Alejandro Davidovich Fokina en 8eme de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Cependant, le Français est dans l'ensemble content de son tournoi sur terre battue. « C'est encourageant. Il y a beaucoup de positif, c'est ce qu'il faut retenir. Encore une fois, je ne m'attends pas à ce que tout soit parfait. Je suis plutôt content de ces deux victoires même si aujourd'hui (jeudi), c'était un peu moyen. Je n'arrivais pas à mettre mon jeu en place au début, mais je me suis bien accroché et j'ai failli retourner la situation. J'espère pouvoir enchaîner dès la semaine prochaine (il a annoncé vouloir jouer toutes les semaines jusqu'à Roland-Garros) pour continuer dans cette lignée. Il faut que je joue des matchs pour reprendre le rythme et en essayant de garder le même état d'esprit. Il faut enchaîner les matchs pour gommer les erreurs », a-t-il notamment expliqué en conférence de presse.

« Forcément, j'ai un peu de regret »

« Ma blessure ? Je n'ai pas encore passé d'examens ou vu un médecin mais je ne pense pas que ce soit très inquiétant. Je n'en sais rien pour l'instant. C'est douloureux. La douleur se situe dans le bas du dos à droite. Des regrets ? Forcément, j'ai un peu de regret, j'ai deux balles de set et à 4-3, j'ai deux balles de break, a également confié Pouille, dans des propos repris par L'Equipe. Il a pas mal de réussite sur une balle de set où il fait un coup droit gagnant qui accroche la ligne, ça fait partie du jeu. Il y a un peu de regrets car j'ai des occasions de recoller à un set partout mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu aller jusqu'au bout du match, on ne saura jamais. » Désormais, rendez-vous pour lui à Belgrade ou à Barcelone, où il est pour le moment inscrit.