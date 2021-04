Chardy impuissant

Le choc pour Djokovic

Fognini et Rublev faciles

Schwartzman au tapis

MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

2eme tour

Pouille (FRA, WC)

Popyrin (AUS, Q)

Chardy (FRA)

Deux victoires de suite dans le même tournoi ATP, Lucas Pouille n'avait plus connu ça depuis septembre 2019 et le tournoi de Tokyo, juste avant de se blesser gravement au coude. Ce mercredi,Malgré un service irrégulier (7 aces, 6 doubles-fautes, quatre breaks concédés), le jeune papa a réussi à inverser une situation mal embarquée. Mené 3-1 dans le premier set, il a égalisé à 3-3 puis a signé le break décisif à 6-5. Mais dans le deuxième, il a connu un gros coup de mou, perdant son service à 1-1 et 4-2 et permettant au qualifié australien d'égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où Popyrin a breaké pour mener 3-2 et pensait avoir fait le plus dur, mais le Français a gagné quatre jeux d'affilée pour remporter cette belle victoire, qui va lui permettre de grimper au minimum de quatorze places au prochain classement. Il affrontera au tour suivant pour la première fois de sa carrière l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (21 ans, 58eme), déjà tombeur d'Alex De Minaur et Matteo Berrettini depuis le début de la semaine.Meilleur Français depuis le début de saison, Jérémy Chardy n'ira pas plus loin que les seizièmes de finale à Monte-Carlo. Le Palois, 53eme mondial, a subi la loi du n°17, Grigor Dimitrov, qui s'est imposé 7-6, 6-4 en 1h42. Sur une terre battue plus lourde que la veille, le Bulgare a fait parler sa puissance au service, avec 3 aces, 66% de premières balles et un seul break concédé. Il a rapidement mené 3-0 dans cette rencontre, mais Chardy s'est ensuite montré plus solide en retour, et a réussi à débreaker pour revenir à 5-5.. Dans la deuxième, la tête de série n°14 a breaké à 2-2 et a réussi à tenir son service jusqu'au bout, malgré trous balles de 3-3 en faveur du Français, qui ne verra donc pas les huitièmes.C'était le choc de ce deuxième tour, et il a tenu toutes ses promesses au niveau du jeu, même si au final, le n°1 mondial Novak Djokovic n'a laissé que six jeux à Jannik Sinner, déjà 22eme à 19 ans.C'est Sinner qui a le mieux entamé le match avec un break à 1-1, mais Djokovic a répondu en gagnant quatre jeux de suite (5-2). Alors qu'il servait pour le set à 5-3, le n°1 mondial s'est fait débreaker, mais Sinner n'a pas réussi à confirmer et a perdu sa mise en jeu, et donc le set. La deuxième manche a été moins riche en rebondissements, avec un break du Serbe à 2-1 et à 5-2, et seulement une balle de break à sauver à 4-2, avant de l'emporter. C'est donc une dixième victoire en dix matchs cette année pour le n°1 mondial, qui a du mal à s'habituer à la surface. Le Britannique l'a emporté 6-4, 6-1 en 1h05, sans avoir la moindre balle de break à défendre et en prenant le service adverse à 4-4 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 5-1 dans le deuxième. Dans le même quart de tableau, David Goffin, tête de série n°11, s'est défait sans encombre de Marco Cecchinato, ancien demi-finaliste de Roland-Garros mais aujourd'hui 92eme : 6-4, 6-0 en 1h04. Le Belge a breaké à 1-1 et conservé son avance jusqu'à la fin du premier set, tout en sauvant deux balles de 5-5 lorsqu'il servait pour le gain de la manche. Dans la deuxième, il a breaké à 0-0, 2-0 et 4-0, en ne perdant qu'un point sur son service, pour l'emporter.Vainqueur du tournoi en 2019, Fabio Fognini a 500 points à défendre cette semaine, et il sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale, grâce à son succès 6-3, 6-3 en 1h21 sur Jordan Thompson, qu'il avait battu au tie-break du cinquième set à l'Open d'Australie 2020. L'Italien a entamé le match de la meilleure des façons en menant 4-0, puis l'Australien l'a débreaké à 5-2, mais Fognini lui a repris son service dans la foulée pour remporter le premier set. Dans le deuxième, un break à 2-1 a suffi au n°18 mondial pour s'imposerAuteur de 4 aces et 63% de premières balles, le Russe a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré l'Italien (à 1-0 et 5-2 dans le deuxième set) et l'a breaké à 1-0 dans la première manche et à 1-1 et 3-1 dans la deuxième pour l'emporter. Ça passe également pour Cristian Garin, tête de série n°16, qui a éliminé John Millman (6-1, 6-4 en 1h40) et qui sera opposé à Stefanos Tsitsipas.Joueur le mieux classé du quart de tableau du bas, Diego Schwartzman ne verra pas les huitièmes de finale. L'Argentin, n°9 mondial, est tombé de haut en s'inclinant face au n°27, Casper Ruud, qu'il avait pourtant battu quatre fois sur quatre auparavant.Il a breaké à 3-2 pour empocher le premier set et à 3-3 et 5-3 pour empocher le deuxième, tout en sauvant une balle de 2-0 en début de deuxième manche. Schwartzman va désormais jouer à Barcelone, Estoril, Madrid et Rome pour préparer Roland-Garros, dont il a disputé les demi-finales l'an passé.bat Sinner (ITA) : 6-4, 6-2bat Hurkacz (POL, n°13) : 6-4, 6-1bat Cecchinato (ITA, Q) : 6-4, 6-0Sonego (ITA) - A.Zverev (ALL, n°5)bat Karatsev (RUS) : 6-3, 6-4bat Millman (AUS) : 6-1, 6-4bat: 7-5, 2-6, 6-3bat Berrettini (ITA, n°8) : 7-5, 6-3bat Caruso (ITA, Q) : 6-3, 6-2Paul (USA) - Bautista Agut (ESP, n°9)bat: 7-6 (3), 6-4Delbonis (ARG, Q) - Nadal (ESP, n°3) - Byebat Schwartzman (ARG, n°7) : 6-3, 6-3Khachanov (RUS) - Carreño Busta (ESP, n°12)bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3bat Londero (ARG, LL) : 6-0, 6-3