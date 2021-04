ATP - Monte-Carlo : Pouille positif après sa victoire face à Pella

C’est un retour gagnant pour Lucas Pouille. En plein retour progressif sur le circuit ATP, le Nordiste n’a pas manqué l’occasion de renouer avec la victoire en Masters 1000 ce mardi à Monte-Carlo face à Guido Pella, lui qui n’avait plus joué à un tel niveau depuis Shanghai en 2019. Une première rencontre face à l’Argentin qui était un véritable test pour le natif de Grande-Synthe. « Après tous les tournois sur dur, je voulais vraiment travailler à adapter mon jeu à la terre battue, voir ce que je pouvais améliorer, a confié Lucas Pouille à l’issue de la rencontre. Je voulais aussi m’entrainer physiquement pour la terre battue, travailler mes déplacements, parce ce que je n’en avais pas joué sur terre battue pendant presque deux ans. »

Pouille : « Je veux juste gagner des matchs »

Battu d’entrée à Marbella par Ricardas Berankis, Lucas Pouille a confié n’avoir pas coupé à l’issue de ce revers en Espagne. « Je me suis entrainé pendant deux semaines sur terre battue, je suis allé à Marbella, a ajouté le Nordiste. Dès le lendemain de ma défaite, j’ai commencé l’entrainement. L’état d’esprit est bon. » Confirmant qu’il ne vise rien d’autre qu’enchaîner les rencontres au plus haut niveau, Lucas Pouille veut reconstruire sa confiance avant de reprendre sa marche en avant. « Je n’ai pas d’objectifs particuliers en terme de résultats, confirme le 86eme mondial. Je ne pense pas à gagner des tournois, à être en finale, je veux juste gagner des matchs les uns après les autres, en essayant de reproduire ce que je fais en entrainement, pour augmenter ma confiance. » Ce qui se poursuivra face à Alexander Popyrin ou Pablo Andujar.