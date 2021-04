ATP - Monte-Carlo : Pouille éliminé, Tsitsipas tranquille

Il n'y a plus de Français à Monte-Carlo ! Lucas Pouille, qui avait remporté mercredi son deuxième match dans un même tournoi ATP pour la première fois depuis octobre 2019, n'est pas parvenu à signer la passe de trois. L'obstacle Alejandro Davidovich Fokina (58eme) était trop élevé pour le 86eme mondial, trop juste physiquement, qui s'est incliné 6-2, 7-6 en 1h45. Face à l'Espagnol de 21 ans qu'il affrontait pour la première fois, Pouille a eu du mal à trouver les bonnes zones dans le premier set, et s'est fait breaker à 2-2 et 4-2, sans parvenir à débreaker (il n'a eu qu'une occasion, à 2-3). Mené 3-1 en début de deuxième set, le Français redoutait alors de s'acheminer vers une lourde défaite, mais il a su hausser son niveau de jeu pour recoller à 3-3. C'est à ce moment-là que l'Espagnol s'est fait une grosse frayeur en se tordant la cheville gauche, mais il a finalement pu continuer. Les deux joueurs ont ensuite tenu leur service, malgré plusieurs balles de break des deux côtés, dont deux à 6-5 qui étaient des balles de set pour Pouille, qui venait de se faire masser le dos par le kiné. Mais tout s'est finalement joué au tie-break, où l'Espagnol s'est montré plus solide pour l'emporter 7-2 et s'offrir un premier quart de finale en Masters 1000. Lucas Pouille, qui va gagner quatorze places au classement, peut être satisfait de son tournoi. On devrait le retrouver à Belgrade la semaine prochaine.

Tsitsipas facile

En quarts de finale, Davidovich Fokina sera opposé pour la première fois à Stefanos Tsitsipas, qui n'avait encore jamais atteint ce stade de la compétition sur le Rocher. Le n°5 mondial n'a pas connu de difficultés particulières pour se défaire du n°24, Cristian Garin, en s'imposant 6-3, 6-4 en 1h41. Auteur de 4 aces, 0 double-faute et 58% de premières balles, le Grec n'a été breaké qu'une seule fois lors de ce match. Il a empoché le premier set en breakant à 4-3 sur sa deuxième occasion, puis a pris le service adverse d'entrée de deuxième manche. Le Chilien est parvenu à égaliser à 4-4, mais a été breaké dans la foulée, laissant ensuite Tsitsipas conclure sur un jeu blanc.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Evans (GBR)

Goffin (BEL, n°11) - A.Zverev (ALL, n°5)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Garin (CHI, n°16) : 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (2)



Rublev (RUS, n°6) - Bautista Agut (ESP, n°9)

Dimitrov (BUL, n°14) - Nadal (ESP, n°3)

Ruud (NOR) - Carreño Busta (ESP, n°12)

Fognini (ITA, n°15) - Krajinovic (SER)