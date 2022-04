Un petit tour et puis s'en va. Ce mercredi, le Britannique Cameron Norrie, 10eme joueur mondial et tête de série n°7, a été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo à Monaco, sur terre battue, par l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, 37eme joueur mondial, en trois manches (6-4, 2-6, 6-4) et 2h32 de jeu. Dans la première manche, le Britannique a dû sauver une balle de break d'entrée. A 3-3, Cameron Norrie a fini par perdre son service, malgré deux nouvelles balles sauvées. Avec cet avantage en poche, l'Espagnol a fini par conclure, à sa troisième opportunité (6-4). Dans la deuxième manche, cette fois, le mieux classé des deux a été breaké d'entrée, avant de refaire son retard à sa deuxième possibilité, à 2-1. Pour finir par enchaîner et s'adjuger également les deux derniers services de son adversaire d'un jour, les quatre derniers jeux en tout, pour égaliser à une manche partout (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux hommes ont fait jeu égal, pendant les cinq premiers jeux. A 3-2 en sa faveur, le 10eme joueur mondial a alors raté une occasion de break, pour finir par perdre son propre service dans la foulée. Albert Ramos-Viñolas est ensuite allé conclure cette rencontre, sur sa deuxième balle de match (6-4).

Alcaraz n'a pas confirmé

C'est également déjà terminé pour le tout récent vainqueur du Masters 1000 de Miami. L'Espagnol Carlos Alcaraz, 11eme joueur mondial et tête de série n°8, a chuté d'entrée, contre l'Américain Sebastian Korda, 42eme joueur mondial, en trois sets (7-6 (2), 6-7 (5), 6-3) et 3h04 de jeu. Fin de partie aussi pour l'Italien Lorenzo Sonego, 26eme joueur mondial et tête de série n°16, sorti par le Serbe Laslo Djere, 62eme joueur mondial, en deux sets (6-4, 6-4) et 1h41 de jeu. En revanche, ça passe pour le Polonais Hubert Hurkacz, 14eme joueur mondial et tête de série n°11, qui a sorti l'Espagnol Pedro Martinez, 45eme joueur mondial, en trois manches (6-3, 4-6, 6-4) et 2h14 de jeu. Tête de série numéro 10, Taylor Fritz sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. L'Américain a pris le meilleur sur Marin Cilic en trois manches (6-3, 4-6, 6-4 en 2h16') et retrouvera Sebastian Korda pour une place en quarts de finale. Casper Ruud n'a pas plus manqué son entrée en lice dans le Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Norvégien, tête de série numéro 4, a difficilement pris le meilleur sur Holger Rune (7-6, 7-5 en 1h57') afin de rejoindre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



2eme tour

Davidovich Fokina (ESP) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-3, 6-7 (5), 6-1

Goffin (BEL, WC) bat Evans (GBR) : 7-6 (3), 6-2

Fritz (USA, n°10) bat Cilic (CRO) : 6-3, 4-6, 6-4

Korda (USA) bat Alcaraz (ESP, n°8) : 7-6 (2), 6-7 (5), 6-3



Ruud (NOR, n°4) bat Rune (DAN, Q) : 7-6 (5), 7-5

Dimitrov (BUL) bat Lajovic (SER) : 4-6, 6-3, 6-2

Hurkacz (POL, n°11) bat Martinez (ESP) : 6-3, 4-6, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP) bat Norrie (GBR, n°7) : 6-4, 2-6, 6-4



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Musetti (ITA)

Fucsovics (HON) - Schwartzman (ARG, n°12)

Djere (SER) bat Sonego (ITA, n°16) : 6-4, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Fognini (ITA) : 6-3, 6-0



Rublev (RUS, n°5) - De Minaur (AUS)

Ruusuvuori (FIN, Q) - Sinner (ITA, n°9)

Carreno Busta (ESP, n°13) - Bublik (KAZ)

Delbonis (ARG) - Zverev (ALL, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Giron (USA) : 7-5, 6-3

Goffin (BEL, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 6-4, 6-3

Evans (GBR) bat Bonzi (FRA, LL) : 6-0, 7-6 (4)



Fritz (USA, n°10) bat Catarina (MON, WC) : 6-7 (6), 7-6 (5), 6-4

Cilic (CRO) bat Tsonga (FRA, WC) : 6-2, 6-2

Korda (USA) bat van de Zandschulp (PBS) : 7-5, 6-4

Alcaraz (ESP, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°4) - Bye

Rune (DAN, Q) bat Karatsev (RUS) : 7-6 (1), 4-6, 6-3

Lajovic (SER) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6 (4)

Dimitrov (BUL) bat Basilashvili (GEO, n°15) : 6-3, 2-0 abandon



Hurkacz (POL, n°11) bat Dellien (BOL, Q) : 7-5, 6-4

Martinez (ESP) bat Humbert (FRA) : 6-4, 7-6 (5)

Ramos-Vinolas (ESP) bat Griekspoor (PBS) : 6-4, 4-6, 6-2

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Bye

Musetti (ITA) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-7 (4), 6-2

Fucsovics (HON) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-7 (5), 6-1

Schwartzman (ARG, n°12) bat Khachanov (RUS) : 6-7 (5), 6-3, 6-3



Sonego (ITA, n°16) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-3

Djere (SER) bat Cressy (USA, LL) : 6-4, 6-7 (9), 6-2

Fognini (ITA) bat Rinderknech (FRA) : 7-5, 4-6, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

De Minaur (AUS) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Otte (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Sinner (ITA, n°9) bat Coric (CRO) : 6-3, 2-6, 6-3



Carreno Busta (ESP, n°13) bat Baez (ARG, Q) : 6-4, 4-6, 6-2

Bublik (KAZ) bat Wawrinka (SUI, WC) : 3-6, 7-5, 6-2

Delbonis (ARG) bat Munar (ESP, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Zverev (ALL, n°2) - Bye