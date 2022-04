Gaël Monfils ne sera finalement pas au rendez-vous du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Parisien, qui avait fait le déplacement en Principauté pour lancer la saison sur terre battue après son élimination au troisième tour à Miami face à Francisco Cerundolo, a confirmé son forfait à l’occasion d’une conférence de presse. Une décision justifiée par une douleur persistante à un pied et la volonté de ne pas aggraver cette blessure en vue, notamment, de Roland-Garros. « J’ai mal depuis mon retour de Miami, a-t-il confié face aux journalistes. A ce moment‐là de ma carrière c’est mieux de me reposer pour atteindre les grands objectifs que je me suis fixés. » Alors qu’il devait affronter la tête de série numéro 11 Hubert Hurkacz au premier tour, Gaël Monfils est remplacé dans le tableau par le Bolivien Hugo Dellien, issu des qualifications.

Davidovich Fokina, premier adversaire de Djokovic

Pour son premier match depuis le tournoi de Dubaï, Novak Djokovic connaît le nom de son adversaire. Absent de la tournée nord-américaine en raison de sa non-vaccination contre le coronavirus, le numéro 1 mondial affrontera Alejandro Davidovich Fokina pour ses débuts sur la terre battue de Monte-Carlo. Le 45eme mondial est venu à bout de Marcos Giron en deux manches accrochées à l’occasion du premier match du tableau principal du Masters 1000 organisé en Principauté. Après avoir effacé un break précoce de l’Américain, l’Espagnol a recollé à quatre jeux partout avant de prendre la main au tout dernier moment pour virer en tête. Un scenario qui s’est reproduit au début de la deuxième manche. Avec le break d’entrée, Marco Giron a mené trois jeux à rien puis s’est effondré. Concédant six jeux de suite, le 53eme mondial a vu le match lui échapper (7-5, 6-3 en 1h39’).

Dimitrov n’a pas eu à trop forcer

Cette première journée en Principauté a été fatale à une tête de série. 15eme dans la hiérarchie du premier Masters 1000 sur terre battue, Nikoloz Basilashvili n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout face à Grigor Dimitrov. Après avoir concédé le premier set et avoir été breaké dès l’entame du deuxième, le Géorgien a préféré jeter l’éponge après avoir ressenti des difficultés à respirer et des douleurs abdominales (6-3, 2-0 en 51 minutes). Grigor Dimitrov affrontera Dusan Lajovic ou Filip Krajinovic au deuxième tour.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Giron (USA) : 7-5, 6-3

Goffin (BEL, WC) - Lehecka (RTC, Q)

Evans (GBR) - Bautista Agut (ESP, n°14)



Fritz (USA, n°10) - Catarina (MON, WC)

Tsonga (FRA, WC) - Cilic (CRO)

Korda (USA) - Van de Zandschulp (PBS)

Alcaraz (ESP, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°4) - Bye

Rune (DAN, Q) - Karatsev (RUS)

Lajovic (SER) - Krajinovic (SER)

Dimitrov (BUL) bat Basilashvili (GEO, n°15) : 6-3, 2-0 abandon



Hurkacz (POL, n°11) - Dellien (BOL, Q)

Martinez (ESP) - Humbert (FRA)

Ramos-Vinolas (ESP) - Griekspoor (PBS)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Bye

Musetti (ITA) - Paire (FRA)

Fucsovics (HON) - Harris (AFS)

Khachanov (RUS) - Schwartzman (ARG, n°12)



Sonego (ITA, n°16) - Ivashka (BIE)

Cressy (USA, LL) - Djere (SER)

Fognini (ITA) - Rinderknech (FRA)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

De Minaur (AUS) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Ruusuvuori (FIN, Q) - Garin (CHI)

Coric (CRO) - Sinner (ITA, n°9)



Carreno Busta (ESP, n°13) - Baez (ARG, Q)

Wawrinka (SUI, WC) - Bublik (KAZ)

Munar (ESP, Q) - Delbonis (ARG)

Zverev (ALL, n°2) - Bye