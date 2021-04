ATP - Monte-Carlo : Mannarino sorti dès le premier tour, Pouille passe l'obstacle

Lucas Pouille ne se met pas de pression et ça lui réussit. Le 86eme joueur mondial a été au rendez-vous à l’occasion de son match du premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo face à l’Argentin Guido Pella. Solide d’entrée, le Français a fait le break mais il n’a fait que démarrer une séquence de trois jeux de service perdus consécutivement par les deux joueurs. Conservant l’avantage, le Nordiste a écarté une balle de débreak mais le 48eme mondial a eu de la suite dans les idées pour parvenir à effacer ce break de retard. Dans la foulée, Lucas Pouille a répondu en prenant une troisième fois le service de son adversaire pour conclure la manche à sa cinquième opportunité. Dos au mur, Guido Pella a accéléré, s’offrant d’entrée une balle de break avant de prendre le service du Français dans le quatrième jeu. Ce dernier a alors immédiatement recollé au score avant de faire la différence au dernier moment. Breakant dans le neuvième jeu pour ensuite servir pour le match, Lucas Pouille n’a pas perdu de temps et scellé le sort du match à sa première opportunité (6-3, 6-4 en 1h26’). Alexander Popyrin ou Pablo Andujar sera son adversaire au deuxième tour.

Delbonis prive Mannarino d’un duel face à Nadal

La qualification de Lucas Pouille n’est qu’un éclaircie dans un premier tour compliqué pour les Français. Alors que Benoît Paire puis Ugo Humbert ont échoué lors des deux premiers jours de compétition, Adrian Mannarino ne verra pas plus le deuxième tour sur la terre battue de la Principauté. Face au qualifié argentin Federico Delbonis, le 34eme mondial s’est accroché mais a fini par céder. En effet, le Français a obtenu quatre balles de break très tôt dans la rencontre mais n’a pas su les convertir. Sentant son adversaire en difficulté, Federico Delbonis a haussé le ton dans le dixième jeu mais ses deux balles de set sur le service d’Adrian Mannarino ont toutes été écartées. Ce n’était que partie remise car, aux portes du jeu décisif, le Tricolore a cédé, offrant le set à l’Argentin. Un ascendant que le 87eme mondial a immédiatement confirmé. Plus tranchant, Federico Delbonis a remporté les cinq premiers jeux de la deuxième manche, breakant deux fois le Français avant d’obtenir deux premières balles de matchs sur la mise en jeu de son adversaire. A réaction, Adrian Mannarino a écarté ces balles de match avant d’obtenir deux balles de débreak. Mais c’est bien l’Argentin qui a eu le dernier mot (7-5, 6-1 en 1h28’) et affrontera Rafael Nadal, tête de série numéro 3, au deuxième tour.

L’Italie à la fête à Monte-Carlo

Ce début de journée de mardi a également souri aux joueurs italiens. En effet, Jannik Sinner est venu assez confortablement à bout d’Albert Ramos-Viñolas en deux manches (6-3, 6-4 en 1h25’) et sera le premier adversaire de Novak Djokovic cette semaine. Pour sa part, Marco Cecchinato a remporté le duel entre joueurs issus des qualifications face à l’Allemand Dominik Koepfer (6-4, 6-3 en 1h29’) afin de rejoindre David Goffin, tête de série numéro 11 au deuxième tour. Vainqueur au Monte-Carlo Country Club en 2019 et, donc, tenant du titre, Fabio Fognini n’a pas plus manqué ses débuts en Principauté. Le 18eme mondial et tête de série numéro 15 a pris le meilleur sur le Serbe Miomir Kecmanovic (6-2, 7-5 en 1h25’) et affrontera pour une place en huitièmes de finale Jordan Thompson, tombeur de Benoît Paire ce dimanche.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Sinner (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 6-4

Evans (GBR) - Lajovic (SER) interrompu à 6-3, 0-0

Fabbiano (ITA, Q) - Hurkacz (POL, n°13) interrompu à 3-6, 1-0



Goffin (BEL, n°11) bat Cilic (CRO) : 6-4, 3-6, 6-0

Cecchinato (ITA, Q) bat Koepfer (ALL, Q) : 6-4, 6-3

Sonego (ITA) - Fucsovics (HON)

A.Zverev (ALL, n°5) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye

Karatsev (RUS) bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Humbert (FRA) : 6-3, 6-3

Auger-Aliassime (CAN) - Garin (CHI, n°16) interrompu à 4-2



Popyrin (AUS, Q) - Andujar (ESP)

Pouille (FRA, WC) bat Pella (ARG) : 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat De Minaur (AUS) : 6-4, 7-6 (3)

Berrettini (ITA, n°8) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Caruso (ITA, Q) - Catarina (MON, WC) interrompu à 6-7 (3), 2-3

Paul (USA) bat Martinez (ESP, LL) : 4-1 abandon

Fritz (USA) - Bautista Agut (ESP, n°9)



Dimitrov (BUL, n°14) - Struff (ALL)

Chardy (FRA) - Bublik (KAZ) interrompu à 5-4

Delbonis (ARG, Q) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-1

Nadal (ESP, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°7) - Bye

Rune (DAN, WC) - Ruud (NOR)

Khachanov (RUS) - Djere (SER)

Travaglia (ITA, Q) - Carreño Busta (ESP, n°12)



Fognini (ITA, n°15) bat Kecmanovic (SER) : 6-2, 7-5

Thomson (AUS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5)

Krajinovic (SER) - Basilashvili (GEO)

Londero (ARG, LL) - Bye