Deuxième demie à Monte-Carlo pour Dimitrov



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Quarts de finale



Alejandro Davidovich Fokina glisse sur le Rocher.Davidovich Fokina, tombeur de Novak Djokovic lors du match de reprise du numéro 1 mondial, se retrouve ainsi en demi-finales dans un Masters 1000 pour la première fois de sa carrière. Face à l'Américain vainqueur du tournoi d'Indian Wells le mois dernier après avoir disposé de Rafael Nadal en finale, le natif de Malaga a pourtant eu du mal dans un premier temps à retrouver le niveau qui lui avait permis de croquer Djokovic puis de balayer David Goffin. Pendant un set et demi, Fritz, sur la lancée de son succès de la veille contre Sebastian Korda, a ainsi mené la vie dure au 46eme au classement. Ce dernier a attendu la fin du deuxième set, alors que son adversaire n'avait plus que deux jeux à marquer pour valider son billet pour une demi-finale sur cette surface qui n'est pourtant pas sa préférée, pour lâcher enfin ses coups. Et se montrer efficace. Car auparavant dans cette partie, "ADF" avait pratiquement laissé passer toutes les opportunités qui s'étaient offertes à lui pour prendre les devants. Vainqueur du deuxième set pour recoller à un set partout, le jeune Espagnol a inversé du même coup la tendance. Et Fritz, autoritaire pendant un set et demi, s'est alors mis à déjouer, peut-être alors trop juste physiquement (et même peut-être diminué, dans la mesure où il s'est plaint à deux reprises de maux de ventre dans la première manche) pour résister au tempo imprimé par Davidovich Fokina.Et après trois jeux de suite gagnés blanc par l'Espagnol, ce dernier n'a cette fois pas laissé l'occasion de porter l'estocade. Le joueur au catogan est dans la forme de sa vie. Grigor Dimitrov est prévenu.Le Bulgare sera en effet l'adversaire de l'Espagnol pour une place en finale, après sa victoire en trois sets sur Hubert Hurkacz. Le n°29 mondial disputait son quatrième quart de la saison, face au Polonais, n°14 mondial, et il l'a battu sur le score de 6-4, 3-6, 7-6 au terme d'un match sur une surface qui n'est pas forcément leur préférée.Mais le scénario s'est inversé dans la deuxième manche, où le Polonais a breaké à 3-2, sur sa deuxième occasion de la manche, et il n'a perdu que six points sur son service. Il a donc fallu disputer un troisième set, et cette fois les deux joueurs ont été moins souverains au service, avec deux breaks concédés de chaque côté. A 6-5 en faveur de Dimitrov, le Bulgare s'est même procuré deux balles de match sur la mise en jeu du Polonais, mais les a manquées. Au tie-break, le n°29 mondial n'est en revanche pas passé à côté, et l'a remporté 7-2 pour rallier sa deuxième demi-finale à Monte-Carlo, après 2018 où Rafael Nadal lui avait barré la route. Davidovich Fokina a remporté la seule confrontation face à Dimitrov, l'an passé sur la terre de Rome.(Avec A.C.)bat Fritz (USA, n°10) : 2-6, 6-4, 6-3bat Hurkacz (POL, n°11) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)Schwartzman (ARG, n°12) - Tsitsipas (GRE, n°3)Sinner (ITA, n°9) - Zverev (ALL, n°2)